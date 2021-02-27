Öğrencileri Özellikle Liselileri Üzecek Haber! Artık Kesinleşti

Milyonlarca öğrenci, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle atılan yeni normalleşme adımları ve daha öncesinde açıklanan Türkiye geneli yüz yüze eğitim gelişmesinin ardından sınav tarihlerinin akıbetiyle ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyordu. Ve beklenen gelişme yaşandı! Milyonlarca öğrenci, özellikle de lise öğrencileri bu habere üzülecek! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve sınav tarihleriyle ilgili nihai kararı açıkladı! Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk’tan öğrencilere kötü haber! Artık kesinleşti! Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz günlerde Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinden sınavların ertelenmesi ile ilgili paylaşımlarda bulunarak seslerini ulaştırmaya çalışmışlardı. Lise sınav tarihlerinin açıklanması ve öğrencilerin, zorlu pandemi sürecinde evlerinde yeterli verimde gerçekleştiremedikleri çalışmaları göz önüne alındığında sınavların ertelenmesi beklenmişti. Ancak milyonlarca liseliyi üzecek gelişmeyi Bakan Selçuk açıkladı!

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci açıklanan takvimde tarihlerin çok yakın olmasından şikayet edip, sınavların ileri bir tarihe ertelenmesini talep etmişti. Ancak üzücü haber geldi!

Lise sınavları Koronavirüs önlemleri alınarak, sıkı tedbirler eşliğinde, açıklanan takvime göre gerçekleştirilecek. Eğitim kurumlarında müdürlüklerce sınavlarla ilgili her türlü organizasyon yapılacak. Birinci döneme ilişkin tüm işlemler en geç 19 Mart 2021 tarihine kadar E-Okul sistemine girilecek.

Lise öğrencileri, açıklanan takvimde sınavlarına girecekler. Geçen döneme ilişkin yapılamayan sınavlarda konulardan sorumluluk ise, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konularla sınırlı olacak. Sınav sürelerine de ‘pandemi’ ayarı verilecek ve böylece her bir sınav için en fazla 1 saatlik süre sınırı bulunacak.

LİSE SINAVLARI İÇİN TARİH KESİNLEŞTİ! ERTELENDİ Mİ?

Milyonlarca lise öğrencisini yakından ilgilendiren sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Ziya Selçuk’tan geldi. Daha önce açıklandığı üzere liselerde tüm sınıflar için geçmiş dönemde yapılamayan sınavların takvimi, eğitim kurumlarındaki zümre başkanları kurulunca belirlenecek olup, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı da geçemeyecek!

Bakan Selçuk, özellikle lise öğrencilerinin sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda lise sınavlarının ertelenmesiyle ilgili taleplerine bu açıklamayla birlikte kapıları kapatmış oldu.

SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Bakan Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile sınavların iptal edileceği veya erteleneceği ile ilgili iddialar da kesin bir dille yalanlanmış oldu. Bakan Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren mesajında, gençlere seslenerek sınavların ertelenmesi durumunda, ilerleyen dönemde çalışma yüklerinin daha da artacağı uyarısında bulundu. Bakan Selçuk, bu sebeple gelecek yıllara ilişkin sorun yaşamamak adına zamanında çalışma ve sınavların gerçekleştirilmesinin önemine değindi.