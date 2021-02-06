Öğrencilere müjdeli haber!

YKS'ye girecek öğrencilere Mansur Yavaş'tan müjdeli haber!

YKS başvuru ücretlerine yaklaşık % 30 oranında zam gelmişti. YKS başvuru ücretlerine gelen zam vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanmıştı. 90 TL olan ücreti fazla bulan vatandaşların sesini duyan Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri öğrencilerin ücretlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte Mansur Yavaş'tan gelen açıklama!

Mansur Yavaş : " Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız." sözleri ile ifade etti.

Mansur Yavaş, özellikle pandemi sonrasında zor geçinen vatandaşlara çeşitli destekleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni yapılan açıklama ile işini kaybeden ve sosyal yardım alan ailelerde öğrencilerin YKS ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı duyurularak öğrencilere sevindiren haber verildi. Peki bu destek nasıl yararlanılır?

Başvurular nasıl yapılacak?

YKS desteğinden yararlanmak isteyenlerin en geç 5 Mart tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular belediyenin resmi internet sayfası üzerinden gerçekleşecek. Başvuru esnasında adaylardan ÖSYM tarafından onaylanmış YKS Başvuru Formu talep edilecek. YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90 TL olarak belirlendi.

YKS ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 20:02