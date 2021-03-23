Öğrencilere Maddi Destek, Ücretsiz İngilizce Kursu, Tiyatro Konser Biletleri Verilecek!

Ülkemizde başta devlet olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş öğrencilere maddi olarak destek olmaktadır. Kimi kurumlar sadece maddi burs imkanı tanırken kimisi de öğrenciye her açıdan destek olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda en çok bilinen kurumlardan biri olan Türk Eğitim Derneği (TED) akademik olarak başarılı ancak maddi olarak kısıtlı imkanlara sahip olan öğrencilerin yanında olmaya bu sene de devam ediyor. Öğrencilere yalnızca maddi destek olmakla kalmayıp akademik ve psiko-sosyal takibinin yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikte etkinliklere ücretsiz bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Her sene binlerce öğrencinin yararlandığı Tam Destek Bursu’nun (TDB) başvuruları 12 Şubat’tan itibaren alınmaya başladı. Bursa başvurmayı düşünen öğrenciler hem burs kapsamında sağlanan imkanları hem de son başvuru tarihinin ne zaman olduğunu merak ediyor.

TED BURSU NELER SAĞLIYOR?

TED’den Tam Destek Bursu almaya hak kazanan öğrencilere yalnızca maddi destek değil çok sayıda özel imkan sağlanacaktır. Örnek vermek gerekirse, bu öğrencilere TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi kadrosu tarafından hazırlanan özel müfredat çerçevesinde İngilizce dersleri verilecek ve öğrencilerin genç yaşta yabancı dil öğrenmelerine büyük katkı sağlanacaktır. Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olmanın yanı sıra TED Ankara Koleji spor ve sanat zümresi eğitimcileri, öğrencilere spor ve sanat eğitimleri verecektir. Bununla birlikte öğrencilerin bale, tiyatro, opera, konser gibi kültür sanat etkinliklerine ve kişisel gelişimlerini sağlayacak seminer ve eğitimlere katılımı sağlanacaktır. Maddi destekle birlikte öğrencilere kitap-kırtasiye, giyim ve cep harçlığı desteği verilecek ve öğrencilerin Tam Destek Bursu kapsamında yapılacak olan tüm etkinliklere servis ile ücretsiz ulaşımı sağlanacaktır.

2021 TED BURSU NE KADAR?

Türk Eğitim Derneği (TED) burs almaya hak kazanan öğrencilere 8 aylık eğitim sürecinde 4 kere maddi destek verecek. 2021 yılında öğrencilere ne kadar burs verileceği henüz belirlenmedi ancak başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kaç lira burs verileceği de açıklanacak.

TED TAM DESTEK BURSU (TDB) BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından verilen Tam Destek Bursu’nun bazı başvuru koşulları bulunmaktadır. Aday öğrencinin söz konusu bursa başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen şartlara uyuyor olması gerekmektedir;

Başvuru yapacak olan öğrencinin öncelikle T.C. vatandaşı olması ve 2020-2021 öğretim yılında hazırlık sınıfındaya da 9. Sınıfta olması şartı aranmaktadır. Bunun yanı sıra lise eğitimini Ankara merkez ilçelerinden birinde resmi bir okulda alıyor olması gerekmektedir. Burs almak isteyen öğrencilerin 2020 LGS puanının 400 ve üzerinde olması ve 2019-2020 öğretim yılında lise hazırlık sınıfını bitirdilerse 2019 LGS’den 390 ve üzeri puan almış olması gerekir aksi halde başvuru yapamaz. Burs başvuru koşullarında karşılanması gereken en önemli kriter ise öğrencinin ailesinin aylık toplam gelirinin 4.500 liradan az olmasıdır. Bu burstan yalnızca gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrenciler yararlanma hakkı elde edecektir. Tüm koşulları karşılayan aday öğrencilerin, TED tarafından sağlanan Tam Destek Bursu’na başvuru yapması mümkündür.

TED BURSUNA NASIL BAŞVURULUR?

Söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin 12.02.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasında TED’in resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması durumunda burs koşullarını sağlayıp sağlamadığı incelenecektir ve bu koşulları karşılayan öğrenciler telefonla aranıp mülakata davet edilecektir. Oluşturulan komisyon, adayın maddi koşullarını ve kişisel özelliklerini mülakat sürecinde değerlendirecektir. Mülakata katılan öğrencilerhakkında detaylı değerlendirmeler yapıldıktan sonra sonuçlar açıklanacak ve aday öğrenciler yine telefonla aranarak bilgilendirilecektir. Ancak aday öğrencinin Tam Destek Bursu Başvuru Formunda beyan ettiği bilgilerde herhangi bir tutarsızlık veya yalan bilgi bulunduğu tespit edilirse bu kişinin burs alması mümkün olmayacak.