Oğlunun Doğum Gününde Yakalanan Suçlunun Polise Rüşvet Teklifine Şaşıracaksınız!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, daha önce resmi belgede sahtecilik, sahte banka ve kredi kartı kullanımı gibi suçlardan toplamda 31 yıl hapis cezası bulunan O.K. adlı kişinin bir villada olduğunu öğrendi. Polis ekipleri baskın için hazırlık yaptı.

Doğum günü partisinde yakalandı, rüşvet teklif etti

Villaya baskın yapan polis, kaçak O.K.’yı, oğlunun doğum gününde müzik esnasında kutlama yaparken yakaladı. 31 yıl hapis cezası bulunan O.K. burada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak polis ekiplerini şaşırtan, suçlunun teklif ettiği inanılmaz rüşvet oldu! Operasyona gelen ekiplere O.K., serbest bırakılması karşılığında 500 bin TL nakit para ve bir yat teklif etti. Polisler bu teklifi reddetti ve suçluyu yakaladı.

Gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve hapishaneye gönderildi.