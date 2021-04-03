Oğlunu Ölü Sanıyordu! 15 Yıl Sonra Kapısı Çalındı

Erzurum’da 15 sene önce Köksal Kasapoğlu şahıs aile evini yaşadığı psikolojik sorunlar nedeni ile terk etmişti. Aile ise oğlunun gittiği günden beri onu ölü biliyordu. Ercan Güven ise İstanbul Avcılar’da küçük bir baraka içerisinde hayatını devam ettiren Kasapoğlu ile sohbet etti ve yardım çağrısı yaparak Youtube’a video ekledi. Ailesini terk eden Köksal Kasapoğlu’nun konuştuğu video Samsun Ladik Kaymakamı Adem Eser’in eline ulaştı. Kaymakam köylüsünü tanıdı ve Kasapoğlu’nun Erzurum’da bulunan ailesine mutlu haberi verdi. 15 yıldır birbirlerinden ayrı olan anne ve oğlun buluşma anlarında gözyaşları sel olup aktı.

Erzurum’lu Köksal Kasapoğlu 25 yaşına bastığında yaşadığı psikolojik sorunlar sebebi ile ailesi ile birlikte yaşadığı evi terk edip gitmişti. Ailesi ise oğlunun öldüğünü sanıyor ve acılarını dindirmeye çalışıyordu. Ancak 25 yaşından sonra bir daha görmedikleri oğulları ile ilgili gerçek daha farklıydı çünkü Köksal Kasapoğlu, yaşamını sokakta devam ettiriyordu. Bir vatandaşın Youtube’a yüklediği video sonucunda Kasapoğlu’nun konuştuğu anlar Youtube’a yüklendi ve Kaymakam Adem Eser aracılığı ile yaşlı anne ve kardeşleri Köksal Kasapoğlu’na kavuştu.

Köksal Kasapoğlu Tortum’a bağlı olan Şenyurt mahallesinde yaşamakta idi. Bundan 15 yıl önce 25 yaşında iken yaşadığı psikolojik sorunlar sebebiyle aile evinden ayrılmış ve İstanbul’a gitmişti. İstanbul’a gittiği zaman bir hemşerisinin ayakkabı dükkanında çalışmaya başlayan Köksal Kasapoğlu, bir süre sonra işi bırakmıştı ve o günden beri kendisinden haber alınamamıştı. Nüfus cüzdanı bulunmayan Kasapoğlu’nun ailesi ise oğullarının vefat ettiğine dair duyumlar almış ve bu duyumlara inanmıştı çünkü Kasapoğlu’ndan 15 yıldır ses çıkmıyordu.

Köksal Kasapoğlu’nun kayıp olduğu bu süre zarfında baba da vefat etmişti ve acılı kardeşler ile 75 yaşındaki Fatma Kasapoğlu, hem eş hem de evlat hasreti ile yanıp tutuşuyordu. Ancak Kaymakam Eser aracılığı ile hasretlik sona erdi ve Köksal Kasapoğlu ile ailesi bir araya geldi.