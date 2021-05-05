Oğlak Burcu Mayıs Ayı Yorumu! Oğlak Burcu Mayıs 2021

Mayıs ayında oğlak burçları ve yükselen oğlaklar kıvrak zekaları ile karşılarına çıkan problemleri çözüme kavuşturacak. Merkür ve Venüs'ün de ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte hem çalışma hayatı hem de sağlık ile ilgili durumlar düzene girecek ve çözüme kavuşacak. 11 Mayıs tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan boğa yeniayı ise aşk konusunda destekler getirecek. 14 Mayıs tarihinde ise Jüpiter'in balık burcuna geçişi ile birlikte iletişimde sert üslup bırakılacak. Oğlak burçları yakın çevresi ile daha sakin bir zaman geçirmek adına kendilerini de körüklemeye çalışacak ve bazı durumları serbest bırakmanın kazandıracağı fırsatlara odaklanacak.

20 Mayıs tarihinde Güneş’in ikizler burcuna geçişi ile birlikte bitirilmeye çalışılan konularda destek olacak ve verimlilik esaslı tüm işler tamamlanabilecek. Gerçeklerin ortaya çıkması ile beraber Oğlak burçları yollarına aydınlık bir şekilde devam edecek. Oğlakların yönetici gezegeni olan Satürn'ün 23 Mayıs 2021 tarihinde kova burcunda geri hareketine başlaması ile birlikte maddi kaynaklar değerlendirilecek ve planlanan konuların istendiği gibi gitmemesi ve hayal kırıklığına uğratması ise biraz daha yavaş hareket edilmesine işaret eden bir haberci olarak değerlendirilecek. Gözlerden kaçmış olan bazı noktalar varsa bunlarda hataya düşmeyin gibi tavsiyeler görülebilir. Onlar için mayıs ayında tavsiye edilen durum yapılan işlerin ve hatta her şeyin üzerinden tekrar geçilmesi olacaktır.

26 Mayıs tarihindeki yay burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması ile birlikte eski döngü tam olarak kapatılacak. Oğlaklar yeni bir hayata başlarken duygularının gücü ile hareket etmeye karar verecek. Aynı zamanda bilinçaltı çalışmaları yapılabilecek ve yeni dönem artık rahat bir şekilde yönetilebilecek. Buna göre mutluluğa götüren yolun açıldığını görmek onların motive olması sağlayacak. 30 Mayıs tarihinde ise Merkür'ün geri hareketine başlaması ile beraber bazı projelerde aksaklıklar meydana gelebilir bu duruma dikkat edilmesi önerilmektedir.