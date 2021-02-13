Oğlak Burcu Mart Ayı Yorumu

Astrolog Aygül Aydın, oğlak burçları için mart ayını yorumladı. Oğlak burçlarının yönetici gezegeni olan Satürn’ün burç üzerinde hareket etmesi yeni ayı oğlaklar için daha önemli bir hale getiriyor. Jüpiter'in de gerileme hareketinde olması ve yönetici Satürn ile olumlu bir açı yapması Oğlak burçları için Mart ayının ilk 15 gününde oldukça şanslı bir dönem olacağına işaret veriyor. 2 Mart tarihinde başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte Oğlak burçları yurtdışı, eğitim öğretim, uzak seyahat, basın, medya ya da yüksek öğrenim gibi konularda farkındalık yakalayabilir. Bu tür temalarla İlgilenebilir veya 2 Mart tarihi itibariyle çalışan oğlak burçları, iş ile ilgili kısa ya da uzun süreli eğitimlere katılabilir ya da seminerler alabilir. Kuzen, akraba, kardeş gibi yakın olan bireyler ile ilgili yeni gelişmeler alınabilir ve haberleşme trafiğinde artış görünebilir. Ayın başında eğitim ile ilgili konuların yanı sıra ticari projeler de ön sıralarda yer alacak. Aynı zamanda ikili ilişkilerde de geleceğe yönelik daha net kararların alınabileceği bir duruma gelinecek.

7 Mart tarihinde ise Venüs ve Merkür’ün koç burcuna geçmesi ile kariyer ile ilgili olan konular gündeme gelebilir. Bir iletişim halinde olunurken net bir şekilde isteklerin belirtilmesi oğlak burçlarının ihtiyacı olan şeyler olacaktır. 23 Mart tarihinde Merkür gezegeninin geri harekete geçmesi taşınma ya da var olan yer ile ilgili değişiklik doğurabilir. 17 Mart’ta balık burcundaki Yeniay ise araştırma ve derin düşünceler için harika bir zaman dilimidir. Ayın ilk yarısından sonraki günler iletişim kurmak, fikirleri ortaya sunmak ile ilgili güzel fırsatlar yaratacaktır. İstediğiniz bir konuda iletişim kurarken baskılamadan rahat bir şekilde isteklerinizi açıklayabilmelisiniz. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan terazi dolunayı ise yakın çevreden yardımlar alınabileceğini gösteriyor. Eğer bir hedefiniz varsa sonuçlardan uzaklaşmak gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Oğlak burçları özet olarak Mart ayında güzel fırsatlar ile karşılaşacak. Kendilerine inanıp, güvendikten sonra hayat onlara istediklerini sunacaktır. Motivasyonunu bozan kişiler için ise onlara işleri ile karşılık vermeleri tavsiye edilmektedir. Özel ilişkiler içerisinde rekabet ortamı arasında kalmak olası bir durum olarak gözükmektedir. Eğlenceli fakat yoğun bir süreç Mart ayında oğlak burçlarını bekliyor.