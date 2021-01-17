Odun Kömür Yardımı Cumhurbaşkanı Onayladı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni yılla birlikte yardım ve destek hizmetleri de genişletilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli haberi verdi. 2021 yılında odun ve kömür gibi yakacak desteği ihtiyacı olanlara yardım edilecek. Konuyla ilgili kanun hükmü yeni yılda Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Odun Kömür Yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere maddi yardım başta olmak üzere fatura yardımı, çocuk destekleri gibi birçok destek ödemesi yapılmaktadır. Bunlara ek olarak; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakacak yardımı hakkında açıklamalarından sonra vatandaşlarımız merakla odun-kömür yardımlarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyorlar. Şartları sağlayan vatandaşlarımıza en az 500kg olmak üzere yakacak desteği sunuluyor. Peki bu yardımdan kimler faydalanabilir öncelikle hep birlikte bunu inceleyelim.

Sigortalı bir işte çalışan veya kendi işletmesi olan kişiler kömür yardımından faydalanamazlar. Başvuru yapacak kişilerin başvuru yapmadan önce bağlı bulundukları muhtarlıktan fakirlik belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgeyle birlikte maddi durumlarının yetersiz olduğunu ispatlayan vatandaşlarımız yakacak yardımı başvuru işlemlerine geçiş yapabilirler.

Ülkemizdeki hemen hemen her belediye ihtiyaç sahibi ailelere odun ve kömür gibi yakacak desteği hizmeti vermektedir. Kış aylarında soğuklardan korunmak için sizde belediyelere başvuru yaparak yakacak yardımlarından faydalanabilirsiniz. Belediyeler en az 1 ton olmak üzere ailelere odun kömür desteğinde bulunmaktadırlar. Yapılacak destek tutarı bağlı bulunduğunuz belediyenin bütçesiyle doğru orantılıdır. Başvuru yapmak için fakirlik belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanınızla birlikte belediyeye giderek başvuru formu doldurabilirsiniz. Yapılan incelemelerin ardından en geç 1 ay içinde belediye ekipleri tarafından en az 1 ton yakacak evinize teslim edilir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Kömür Yardımı

Yakacak desteği sunan kuruluşlardan birtanesi de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'dür. Türkiye'nin her ilinde temsilciliği bulunan bu kurum aracılığıyla yakacak desteği başvurusu yapabilirsiniz. Belediye yardımları için gerekli tüm evrakları yanınızda götürerek SYG üzeriden yakacak desteği başvurusu yapabilirsiniz. SYG ihtiyaç sahibi aileler için senelik 500 kg yakacak yardımı imkanı sunmaktadır.