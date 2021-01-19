Ocak Zammıyla İlgili Flaş Gelişme! Ek Zam Geliyor

Zira asgari ücret zammının yükselmesi için Erdoğan’ın talimat verdiği de basına yansımıştır. Konu hakkında;

Memur emeklileri,

Esnaf emeklileri,

SSK SGK emeklileri de açıklama beklemektedir.

Emeklilerinin konu üzerine açıklama yapılmasını isteme nedenleri ise ek zam iddialarıdır. Zira pek çok basın kaynağında emeklilere intibak zammı ya da seyyanen zam yapılacağı söylenmektedir. Peki emeklilere gerçekten ek zam gelecek mi?

Emekliye Ek Zam Mı Geliyor?

Emeklilere ek zam konusunda Türkiye Emekliler Derneği ara vermeksizin çalışmaktadır. Zira her emekli aynı oranda maaş alamamaktadır. Bazı emeklilerin temin etmiş oldukları maaş asgari ücretin de altında rakamlardan oluşmaktadır. Bu da otomatik olarak alternatif geçim sıkıntılarının yaşanmasına neden olmaktadır.

Emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamadan hareket edebilmeleri adına zam almaları çok önemlidir. Bilindiği üzere çalışanlar için geçerli olan eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilmektedir. Tabi sistemin emekliler bazında incelenmesi farklı sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. Yine de pek çok emekli minimum sınırın çok üzerinde maaş almaktadır. Ek ödemelerin gelme talepleri minimum sınırda maaş alan emeklileri daha çok alakadar etmektedir.

Emekliye Ek Ödeme Müjdesi

Türkiye Emekliler Derneği emekliler için ek ödeme taleplerini yetkili mercilere iletmiş durumdadır. Bu kapsamda istenen rakamlar da net bir şekilde ifade edilmektedir. Maaşı;

1554 TL altında olan emeklilere %5

1554 TL üzerinde olan emeklilere %4 ek ödeme yapılacaktır.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Ek ödeme tutarlarının yüzdelik olarak belirlenmesi halen bazı kesimleri rahatsız etmektedir. bu neden yüzünden Türkiye Emekliler Derneği gündeminde seyyanen zam sistemleri de bulunmaktadır. Sistemin meclisten onay alması durumunda tüm emekliler rakamsal değerde zam temin edeceklerdir. Bu da herkesin eşit oranda zam alması anlamına gelecektir. Böylelikle zam oranlarında kendini gösteren adaletsiz durum ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır.

Emekli maaşlarının zamlanmasından sonra ödeme tarihlerinin ne olduğu araştırılmaya başlanmıştır. Öncelikle emekli maaşları ne zaman yatacak konusunda bir güncellemeye gidilmemiştir. Memur emeklileri de diğer emekliler de normal maaşlarını alacakları zaman bakiyelerinde zamlı olan tutarları göreceklerdir.

Ek ödemelerle alakalı olarak henüz net bir açıklama gelmiş değildir. buna karşın;

Bayram ikramiyeleri,

Promosyonlar üzerine resmî açıklamalar yayımlanmıştır.

Bayram ikramiyeleri her zaman olduğu gibi bayram öncesinde emekli hesaplarına gönderilecektir. Promosyon ödemeleri de aralıksız şekilde devam edecektir. Tabi promosyon ödemesi ikramiye ile kıyaslandığında daha özel bir ödemedir. Çünkü ödemelerde kendini gösteren rakamlar hem maaşın hangi bankadan alındığına hem de ne kadar süredir alındığına göre değişim göstermektedir.

Emeklilerin Zamları Nasıl Belirleniyor?

Bakanlık tarafından yeni emekli maaşı açıklamaları gelmeye devam etmektedir. Bilindiği üzere 2020 yılı salgın yılı olarak isimlendirilmektedir. Bu neden yüzünden pek çok birey emekli maaş zam sistemi üzerinde değişim olacağını varsaymıştır. Buna karşın zam sisteminde herhangi bir değişime gidilmemiştir. Her zaman olduğu gibi zamlarda enflasyon değerlerinin açıklanması beklenmiştir. Bu da net tutarlarının 4 ocakta belirlenmesine neden olmuştur. Ana zam oranlarında;

Hangi kurumdan emekli olunduğu,

Görevin ne olduğu,

Derecenin ne olduğu çok önemlidir.

Sistemler emeklilik maaşının hesaplanmasında bir bütün olarak addedilmektedir. Bu sayede emekli maaşlarının kesin tutarları açıklanmaktadır. Emekli olan vatandaşlar ek ödemeler ve promosyonlar sayesinde net maaşlarını daha yukarı rakamlarda da görebilmektedir.