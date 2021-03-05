O Şehirde Haftasonu Marketler Bile Kapalı Olacak! Hiçkimse Hiçbir Şekilde Dışarı Çıkamayacak

Çok yüksek riskli illerden biri olan Aksaray'da pazar günü için tam kapama kararı alındı. Bu karar kapsamında normal şartlar altında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde uygulanan istisnalar tamamen kaldırılacak ve sokağa çıkma kısıtlaması yerine tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir vatandaş hiçbir gerekçeyle sokağa çıkamayacak. Bakkallar, marketler, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer tamamen kapatılacak.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından yapılan açıklama ile birlikte Aksaray'da korona virüsle mücadele konusunda yeni kararlar alındığı belli oldu. Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek riskli illerden biri olan Aksaray'da cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ancak pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması yerine sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani bu demek oluyor ki pazar günü Aksaray'da marketler, bakkallar, manavlar dahil olmak üzere hiçbir yer açık olmayacak. Vatandaşlar hiçbir gerekçe göstererek sokağa çıkamayacak.

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün yayıldığı 6 ilden biri olduklarını ve yurt dışından gelen gurbetçi sayısının çok fazla olduğunu belirterek Aksaray'ın geleceği için kısa bir süreliğine önlemlerin çok sıkıcı tutulması gerektiğini ifade etti.

İstisnalar ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan Aksaray'da bakkallar, marketler, fırınlar, manavlar kapalı olacağı ve vatandaşların sokağa ekmek almak için çıkması bile yasak olacağı için bütün vatandaşların Pazar gününden önce ekmek dahil tüm ihtiyaçlarını tedarik etmeleri önerildi.

Aydoğdu, alınan sokağa çıkma yasağı kararının amacının Aksaray’ın koronavirüs risk haritasındaki kırmızı rengini bir an önce değiştirmek ve risk oranını düşürmek olduğunu dile getirdi. Çocukların okullarına kavuşması ve esnafın iş yerlerini açması için ciddi bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Vali Aydoğdu, vatandaşları normal zamanda da ev gezmelerini ve taziyeleri mutlak suretle bırakması gerektiği konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 07:22