O İle Kritik Kar Yağışı Geliyor! Şubat’a Kadar Devam Edecekmiş

Hava bir süredir özellikle de Marmara Bölgesinde oldukça güzel devam etmekteydi. Mevsim normallerine göre oldukça güzel havalar sayesinde ise vatandaşlarımıza salgına karşın kayıtsız kalamamış yürüyüşlere, parklara ve sahillere akın etmişti. Fakat Meteoroloji uyardı! Birçok il için kritik uyarı geldi. Şiddetli kar yağışları geliyor!

Çoğu kişi tarafından güzel havaların gelmesiyle birlikte kışa veda ettiğimiz düşünüldü. Sahillere akın edildi kışlıklar yavaş yavaş raflardan kaldırıldı, baharlık kıyafetler yerlerini almaya başladı. Tatil planları yapılmaya başlandı havaların ne kadar güzel olduğu sevinilip yalancı güneşlere kanıldı. Fakat meteorolojiden vatandaşlarımız için kar yağışı uyarısı geldi! Hem de birkaç gün yağıp biri bırakacak bir kar değil, şubat ayına kadar bizimle olacak…

KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan verilere göre ise 12 Şubat tarihinden itibaren ülkemiz genelinde sıcaklıklar ciddi bir şekilde düşecek. Ani sıcaklık değişimler içinse vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve daha sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Bu sıcak havalara kanıp da bağışıklık sistemlerini düşürmemeliler.

Ciddi sıcaklılar düşüşleri ise tüm ülkede etkili olacağı gibi kendisini Marmara Bölgemiz ’de en kalabalık şehrimiz İstanbul’da da hayliyle hissettirecek.

İstanbul ve çevre illerde ise 1 hafta boyunca kar yağması ve karlı havanın Şubat ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor!

Ülkemizin ise birçok kısmında hava güneşli ve parçalı bulutlu. Bu güzel havaların ise Cuma günü ile yavaş yavaş yerini soğuklara bırakması ön görülüyor.

12 ŞUBATTA SAĞUK HAVA DALGASI

12 Şubat itibariyle ise ülke genelinde havalar soğumaya başlayacak. Havaların ise hızlı bir şekilde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlarımız sağlıklarına dikkat etmeli ve hava değişimlerinde dikkatli olmalılar.

12 Şubat itibariyle sıcaklıkların düşmesiyle ile birlikte ülke genelinde ise kar yağışları olacak. Mart’a kadar ise bu yağışların devam etmesi bekleniyor.

MART AYINA KADAR KAR YAĞIŞI

İstanbul’a ise karın Cuma gecesi ulaşması bekleniyor. Şehrin yüksek kesimleri başta olmak üzere karın yavaş yavaş etki etmesi ve tüm şehirde görülmesi ön görülmekte.

Ülke genelinde devam edecek kar yağışlarının ise mart ayına kadar aralıklı şekiller de devam etmesi ve mart ayının gelişi ile birlikte ülkemizi terk etmesi ön görülmekte.