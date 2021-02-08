O belediyede maaşlar yüzde 20 arttı! En düşük maaş 7.500 TL oldu

Bir belediyede en düşük maaşın 7.500 olması şaşkınlığa uğrattı. Foça Belediyesi ile DİSK arasında imzalanan anlaşmayla birlikte söz konusu belediyede kadrolu olarak çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı. Yüzde 20 oranındaki zammın ardından Foça Belediyesi'nde en düşük maaşın 7.500 TL'ye yükseldiği bildirildi. Söz konusu zam işçileri mutlu etse de Foça Belediyesi bakımından endişe verici oldu. Belediyenin işçilerin maaşlarını nasıl vereceği henüz bilinmiyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Foça Belediye Başkanı Gürbüz, belediyede çalışan işçilere yapılan zammı "güzel" olarak nitelendirirken, yeni maaşları işçilere helal ettiğini söyledi.

Asgari ücret ne kadar olmuştu?

Türkiye'de 2021 senesine ilişkin brüt asgari ücret 3.577 TL 50 kuruş olarak belirlenmişti. 2021 senesine ilişkin net asgari ücret ise 2.825 TL 90 kuruş olarak tespit edilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, net asgari ücretin 2020 senesine kıyasla 500 TL yükseldiğini yani yüzde 21,56 oranında arttığını kaydetmişti. Bakan Selçuk, enflasyonun 2020 senesinin Kasım ayında yüzde 14,03 olarak gerçekleştiğini belirterek, söz konusu oranın neredeyse 7 puan üzerinde artış yapıldığını söylemişti. Selçuk, Türkiye'de bulunan işçilerin böylece enflasyonun altında kalmadığını ifade etmişti. Selçuk, bekâr olan ve çocuğa sahip olmayanlar için 2 bin 825 TL 90 kuruş olarak belirlenen net asgari ücretin evli ve üç çocuğa sahip olanlar için 3.013 TL 72 kuruş olarak belirlendiğini dile getirmişti.

Asgari ücrete ilişkin ayrıntılar şöyle:

- Bekâr olan ve çocuğa sahip olmayan işçiler: 2.825 TL 90 kuruş,

- Evli olan ve eşi çalışmayan işçiler: 2.879 TL 57 kuruş,

- Evli olan, bir çocuğa sahip olan ve eşi çalışmayan işçiler: 2.919 TL 81 kuruş,

- Evli olan, iki çocuğa sahip olan ve eşi çalışmayan işçiler: 2.960 TL 6 kuruş,

- Evli olan, üç çocuğa sahip olan ve eşi çalışmayan işçiler: 3.013 TL 72 kuruş.

CHP’li belediyelerde en düşük ücret 3.100 TL olmuştu

İşçiler ve muhalefet yeni asgari ücretten memnun olmamışlardı. CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) belediyelerden bazıları en düşük asgari ücreti 3.100 TL olarak belirlemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, belediyelerin koronavirüs sürecinde vatandaşlara yardım etmelerinin önüne geçildiğini ve hesaplara gönderilen paralara el konulduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, askıda fatura uygulamasıyla birçok vatandaşın doğal gaz faturası, su faturası ve elektrik faturasının ödendiğini dile getirmişti. Hükümete 2021 yılına ilişkin asgari ücretin 3.100 TL olması için çağrı yaptıklarını ancak söz konusu ücretin 2.825 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, en küçük CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) belediyede bile asgari ücretin 3.100 TL olduğunu ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 17:25