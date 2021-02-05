O Belediyede Asgari Ücret 5 Bin 890 Lira Oldu!

Bornova Belediye Başkanı: ‘Emekçi dostların 24 saat çalışmasıyla biz bunları aşabildik’

İzmir’in Bornova ilçesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmede Bornova Belediyesi asgari ücreti 5 bin 890 TL olarak belirlendi. Törende bir konuşma yapan başkan Tunç Soyer, “Emek mücadelesi bir sözleşme ile bitecek bir mücadele değildir. Emek mücadelesi ‘eşit işe eşit ücret’ ve birçok kriterle beraber yürümesi gereken bir süreç. Burada emek ve ekmek mücadelesinin demokrasi ile alakalı olduğunu öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Bir memlekette demokrasi ne kadar azalırsa ekmek o kadar küçülür. Demokrasi ne kadar artarsa ekmek o kadar büyür” diye konuştu.Büyük Park’taki törende konuşan Soyer, “Emek mücadelesi bir sözleşme ile bitecek bir mücadele değildir. Emek mücadelesi ‘eşit işe eşit ücret’ ve birçok kriterle beraber yürümesi gereken bir süreç. Burada emek ve ekmek mücadelesinin demokrasi ile alakalı olduğunu öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Bir memlekette demokrasi ne kadar azalırsa ekmek o kadar küçülür. Demokrasi ne kadar artarsa ekmek o kadar büyür” dedi.

Törende konuışan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, açıklamasında “Eşit işe eşit ücret vermek için bir modeli ortaya koyuyoruz. 40 farklı ücret grubu vardı. Bunu 4’e düşürdük. 2020 yılında o kadar büyük felaketler yaşadık ki bir meteor çarpmadı. Emekçi dostların 24 saat çalışmasıyla biz bunları aşabildik ve aşmaya devam edeceğiz” dedi. Belediye başkanı, toplu sözleşme farklarını da en kısa sürede ödeyeceklerini belirtti.