NYT yazdı: Katliamların önünde sadece Türk askerleri var!

10 seneye yakın bir süre iç savaşın hâkim olduğu Suriye'nin sınırda yer alan mülteci kampları NYT (New York Times) gazetesi tarafından incelendi. Charlotta Gall tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye insani yardıma ihtiyaç duyan Suriyeli mültecilere el uzatan tek ülke olarak nitelendirildi.

"Mülteciler insani yardım bekleyişinde"

NYT (New York Times) gazetesi, Suriye'nin Afrin şehrinde ve söz konusu şehrin yakınlarında bulunan mülteci kamplarını ziyaret etti. Söz konusu gazetede yer alan yazıda, Esed rejimine bağlı güçler tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına kaçan Suriyeli mültecilerin insani yardım bekleyişinde olduğu ancak milyonlarca Suriyeli mülteciye bu konuda yardımcı olan tek ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

"Türklerin varlığından mutlular"

Yazıda, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) YPG/PKK terör örgütünü ortadan kaldırmak amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı'nı düzenlediği ve söz konusu harekâta tepki gösterildiği ama şu anda Suriyelilerin Türklerin varlığından dolayı mutlu hissettikleri ifade edildi.

"Türkiye sivilleri koruyor"

Suriye'de 10 sene boyunca devam eden iç savaşın sona ermesi hususunda genel olarak kafaların karışık olduğuna dikkat çekilen yazıda, yerlerinden edilen ve büyük zorluklarla karşılaşan sivilleri korumak amacıyla faaliyet gösteren tek ülkenin Türkiye olduğu aktarıldı. Yazıda, Esed rejimine bağlı güçler ve Rusya tarafından yapılması muhtemel katliamların önünde yalnızca Türk askerlerinin bulunduğu kaydedildi.

"Yerel meclislerle yönetiliyor"

Halep ve Şam'da düzenlenen saldırılardan kurtulmak üzere Türkiye sınırına gelen Suriyeli mültecilerin zor koşullar altında yaşamaya çalıştığı vurgulanan yazıda, bölgede Türkiye tarafından güvenliğin tesis edildiği ve yerel meclislerin oluşturulduğu ifade edildi.

"Türkiye elektrik verdi"

Yazıda, Türkiye'nin Afrin şehrine elektrik verdiği ve senelerdir devam eden elektriksizliğe son verdiği belirtilen yazıda, söz konusu alanda TL (Türk Lirası) kullanıldığı kaydedildi. Afrin şehrinde Türkiye'ye ait cep telefonu hatlarının da kullanıldığı aktarılan yazıda, sınır ticareti yapmak üzere 500 Suriyeli şirketin kayıt altına alındığına dikkat çekildi.

"Türkler olmadan yaşayamayız"

Yazıda, Şam'da düzenlenen saldırılardan kurtulmak için sınıra gelen Süleyman Carir tarafından kullanılan ifadelere yer verildi.

Söz konusu mülteci, Türkiye tarafından güvenliğin sağlanmaması durumunda kendi köylerine geri dönmelerinin imkânsız olduğunu belirterek, Türkler olmadan yaşayamayacaklarını dile getirdi.

"Hastane ve okulları açık tutuyoruz"

Yazıda, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk'ün ifadelerine de yer verildi. Aktürk, Suriyeli mültecilerin yaşamlarını daha da normal bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, bunun için hastanelerin ve okulların faaliyet göstermesini sağladıklarını ifade etti.

"Türkiye'nin kendi çıkarları da vardı"

Türkiye'nin Afrin'e müdahalesinde kendi çıkarlarının da bulunduğu kaydedilen yazıda, güvenlik tehdidi olarak görülen YGP/PKK terör örgütünün kökünün kurutulmasının ve Esed'e karşı mücadele eden isyancı güçlere bir alan sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.