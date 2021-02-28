Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" yasaklandı!

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı kategoride aranan "Şiyar" kod isimli PKK terör örgütü mensubu terörist Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" adlı kitap ile ilgili yasak getirilmesine (basım, dağıtım, satış) ve kitapların toplatılmasına mahkeme tarafından karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı olan ve cezaevinde tutuklu bulunan terörist Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod isimli terörist Nurettin Demirtaş tarafından yazılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulan "Onur Borcu" adlı kitapla ilgili gelen şikayet başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Kitap içindeki çok sayıda ifadede, PKK bölücü terör örgütünün propagandasının yapıldığı, PKK bölücü terör örgütünün meşru hatta haklı gösterildiği tespitini yapan savcılık makamı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvuruda bulundu.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ise, "Onur Borcu" isimli kitapta bölücü terör örgütü PKK'nın şiddet, cebir ve tehdit içeren tüm eylemlerinin meşru gösterildiğini kaydederek, "Onur Borcu" adlı kitaba "basım, dağıtım ve satış" yasağı konulmasına, ayrıca tüm baskılarına da el konulmasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 10 milyon liraya kadar ödüllendirmenin olduğu "kırmızı kategori"de ismi bulunan Nurettin Demirtaş hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranma kaydının bulunduğunu hatırlatıldı.