Nupelda İsminin Anlamı! Nupelda Ne Demek?

Nupelda ismi son olarak Acemi Anneler isimli dizide kullanılması sebebiyle merak konusu oldu. Çok fazla bilinmeyen bir isim olan Nupelda, dizinin hayranlarının dikkatini çekti ve izleyiciler Nupelda isminin ne anlama geldiğini ve kökenini araştırmaya başladı. Peki Nupelda ne demek? Türkiye'de Nupelda isminde kaç kişi var? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Nupelda ülkemizde nadir olarak kullanılan isimlerden birisidir ve Türkiye'de ender olarak bulunur. Kelime kökeni Farsça’dır ve ülkemize yaklaşık olarak 2500 kadın tarafından kullanılmaktadır. Farsçadan dilimize geçmiş olan ismin anlamı ise tomurcuk veren yapraktır. Aynı zamanda Nupelda isminin ikinci anlamı da yeni açmış tomurcuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Acemi Anneler isimli TRT 1 dizisinde bir karaktere verilmesi ile merak edilen ismin kur'an-ı Kerim'de ise geçip geçmediği merak konusu olmuştur.

Son olarak edinilen bilgilere göre nadir olarak tercih edilen Nupelda ismi kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak bu ismin kullanılmasında da herhangi bir sıkınca görülmemiştir. Bu isme sahip olan kadınların genel olarak sinirli bir karaktere sahip oldukları bilinmektedir. Aynı zamanda sevmedikleri insanlara karşı bu duygularını çok hoş sayılmayacak bir şekilde gösteren Nupelda isimli insanlar, bu özellikleri ile dikkat çekmektedir. Ancak bu kişiler iş yaşamlarında oldukça başarılı olur ve hırslı insanlardır.

Çevresindeki bireylerden almış olduğu eleştiriler onları motive eder ve bu şekilde kendilerini geliştirirler. Nupelda ismine sahip olan kişiler sevdikleri insanlar ile yakınlık kurabilir ve iyi bir iletişime sahip olabilir. Ancak onlar için asıl önemli olan işleridir ve bu konuya oldukça özen gösterirler. Diğer taraftan Nupelda ismindeki insanların harcamalarına da dikkat ettikleri bilinmektedir. Enerjileri yüksek olan ve canlı olan Nupelda ismindeki kişiler sürekli olarak hareket halinde bulunur ve enerjileri ile takdir edilir. Bir karar aldıklarında ise mantıklı davranırlar. Kendilerine ait bir düzeni vardır.

Diğer taraftan bu isme sahip sahip olan kişilerin fiziksel özellikleri ise oldukça beğenilmektedir. Büyük ve etkileyici gözlere sahiplerdir. Burun yapıları ise kıvrımlı ve geniş olması sebebiyle oldukça beğenilir. Kısık ses tonu ile konuşan Nupelda ismindeki kişiler, pürüzsüz bir cilde sahiptir. Her zaman ön planda olmak istemeleri ile de dikkatleri üzerine çekerler.