Numan Kurtulmuş’tan Tepki! “Amiraller Neden Rahatsız?”

AKP Genel Başkanvekili görevinde olan Numan Kurtulmuş, 104 emekli amiralin imzalamış olduğu ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı skandal bildiri ile ilgili açıklamalarda bulundu ve sert bir şekilde tepkisini gösterdi. Ülkemizin Doğu Akdeniz’de hak ve metfaatleri can siperane korumakta olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Ayasofya’nın zincirlerini kırarak Türkiye’nin egemenliğini tüm dünyaya haykırdığını söyledi.

Yunan General Floros'un tekrardan güçlü ve büyük Türkiye yürüyüşünden rahatsız olmalarını anlayışla karşılayacağını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bizdeki amirallerin rahatsız olmalarının sebebini ise anlayamadığını açıkladı. İşte Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklama ile ilgili detaylı bilgiler…

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile 104 amiralim imzasının bulunduğu darbe imalı bildiriye tepkili olduğu anlaşıldı. Hesabından yapmış olduğu açıklamalarda 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine sert bir şekilde tepkide bulunan Kurtulmuş, “bizdeki amirallerin rahatsızlığı nedir?” şeklinde bir soru yöneltti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerin can siperane korunduğu bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra kapalı Maraş’ın da açılarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkıldığı, Ayasofya’nın zincirlerini kırmış bir halde Türkiye’nin egemenliğini tüm dünyaya haykırdığı ve Azerbaycan’ın Karabağ’da almış olduğu zafere tüm gücü ile katkı verirken bizdeki amirallerin rahatsızlığını anlayamıyorum yorumunda bulunuldu. Yunan General Floros'un bu gelişmeler sonrasında yeniden büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım şeklinde bir açıklama AKP Genel Başkanvekili görevinde olan Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Bununla birlikte Kurtulmuş’un sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada okuyuculara bir soru yöneltmesi de dikkatleri çekti. Sosyal medyada dikkat çeken paylaşım, “Floros’un rahatsızlığını anlayabilirim ama bizdeki amirallerin rahatsızlığı neden kaynaklanmaktadır?” ifadeleri Numan Kurtulmuş’un yapmış olduğu açıklamada en önemli kısım olarak değerlendirme altına alındı.