Nude Ne Demek? Nude Fotoğraf Nedir?

Akıllı telefonların hayatımıza girmesine bağlı olarak teknolojinin kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Akıllı cihazların artması, internet hızlarının yükselmesi, aygıtların teknolojik olarak gelişmesiyle birlikte resmen yeni bir çağa giriyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde birçok kişi nude ne demek şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Nude fotoğraf ve nude kelimesinin Türkçe karşılığını, yasal sorumluluklarınızı bu yazımızda inceledik.

NUDE NE DEMEK?

Nude kelimesinin çevirisi Türkçe olarak çıplak, çıplaklık anlamına gelmektedir. Yabancı dizi ve filmlerde de sıkça söz edilen nude kelime anlamı üstsüz bulunma durumu anlamı barındırır. Resim alanında çıplaklığı simgeleyen nü resimlerin fotoğrafçılıktaki karşılığı nude fotoğraftır. Nude fotoğraflar sosyal medya platformlarının yangınlaşmasıyla birlikte paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi sosyal medya üzerinden nude fotoğraf paylaşmaktadır. Bu noktada bazı yasal sorumluluklarda beraberinde gelmektedir.

NUDE FOTOĞRAF

Sosyal medya üzerinden bir şahıs nude fotoğraf paylaştıysa dağıtım ve paylaşma iznini paylaşmış kabul edilir. Eğer nude fotoğraf paylaşımı iki kişi arasında gerçekleştiyse bu fotoğrafların paylaşılması kanuni bir suçtur. Örneğin; her gün haberlerde eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı şeklinde haberler görmeniz mümkündür. Bu durum gizlilik hakları ve mahremiyet ihlali olarak değerlendirilerek anayasal bir suçtur. İki işi arasında nude fotoğraf paylaşımı özel alandır ve paylaşılması kesinlikle suçtur. İhlal edilmesi durumunda hapis cezası alınabilir.

NUDE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI ARTTI

Araştırmalar gösteriyor ki Snapchat uygulamasının hayata geçirldiği tarih itibariyle dünya genelinde nude fotoğraf paylaşma oranı ciddi şekilde arttı. Uzmanlar özellikle yurt dışındaki bireylerin son 5 yıl içerisinde sosyal medya platformları üzerinden birbirine nude fotoğraf gönderdiğini belirtiyor. Nude fotoğraf göndermek suç mu sorusunun cevabı ise hayır. Özel bir grup veya şahıslara nude fotoğraf göndermek herhangi bir suç teşkil etmemektir ancak bu fotoğraflarınn halka açık sosyal medya mecralarında paylaşılması suç teşkil edebilir. Günümüzde birçok sosyal medya platformu bu tarz nude fotoğrafları anında engellemektedir. Instagram, Facebook ve Snapchat üzerinden nude paylaşımlar yapan kişilerin hesabı kalıcı olarak yasaklanır ve bu hesapla bir daha kullanılamaz.

İnternet üzerindeki veriler gösteriyor ki nude ne demek? ve nude nedir? şeklinde yapılan araştırmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Buda bireyler arasındaki nude fotoğraf gönderme eyleminin günden güne arttığının en önemli kanıtlarından birtanesi. Nude fotoğraf göndermek ne kadar zararsız görünsede bu fotoğrafların hacklenmesi, ele geçirilmesi ve üçüncü parti platformlarda paylaşılması mümkündür. Bu yüzden nude fotoğraf göndermekten uzak durmanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda Apple iCloud platformu hacklenerek birçok dünyaca ünlü film yıldızının nude fotoğrafları internet üzerinden herkese açık şekilde paylaşılmıştı. Ünlü isimler bu görselleri kısa sürede kaldırsalarda nude fotoğrafları arşivlerine indirin binlerce kişi bulunmaktadır. İnternet ortamı özgürlükçü bir ortam sunduğu kadarıyla dışarıdan gelen saldırılara da bir o kadar açıktır. Bu yüzden nude fotoğraf gönderirken iki kere düşünmenizde fayda var.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 15:44