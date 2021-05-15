Normalleşme Süreci için Yeni İddia! Kısıtlamlar Ne Olacak, Dükkanlar ve Okullar Açılacak mı ?

Vatandaşlar  kademeli normalleşmeye  ne zaman ve nasıl  geçileceğini  merak ediyor. Kademeli normalleşme için gözler  yarın gerçekleşecek olan ilk Kabine toplantısına çevrildi. Toplantı öncesi kulis bilgileri ise haberimizde.

Normalleşme Süreci için Yeni İddia! Kısıtlamlar Ne Olacak, Dükkanlar ve Okullar Açılacak mı ?

23 Nisan'dan itibaren  uygulanan kapanma kararının ardından,  gözler bu sefer kademeli normalleşmeye çevrildi. Vatandaşlar  kademeli normalleşmeye  ne zaman ve nasıl  geçileceğini  merak ediyor. Kademeli normalleşme için gözler  yarın gerçekleşecek olan ilk Kabine toplantısına çevrildi. Salgın döneminde sık sık bakanlar ile irtibat halinde olan ve bakanlardan aldığı bilgileri sosyal medyadan  vatandaşlarla paylaşan gazeteci Candaş Tolga Işık, hükümetin yaz planına  ilişkin bazı detaylar verdi. Normalleşmenin nasıl olacağına  ilişkin akıllarda soru işareti olarak kalan soruları cevaplandıran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Akşam ve hafta sonu kısıtlamaları devam edecek gibi. Ama hedef, yaz sezonunu mümkün olan en yasaksız haliyle geçirebilmek" ifadelerine yer verdi.

Candaş Tolga Işık  sosyal medya hesabından yapmış  olduğu paylaşımda " Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  yapmış olduğu açıklamalarının ardından gözler ilk Kabine toplantısına çevrildi. Kulislerde, kademeli normalleşmenin nasıl  ve ne zaman  yapılacağı konuşulurken,  vatandaşların en çok merak ettiği akşam saat kısıtlamaları,  kulis bilgilerine  göre bir süre daha devam edeceği konuşuluyor.

Eğitim Uzaktan Devam Edecek

 Bunun dışında,  okulların ne olacağına ilişkin milyonlarca öğrenci ve velinin akıllarında soru işareti  bulunuyor. Kulis bilgilerine göre,  eğitim-  öğretimin eylül ayına kadar uzaktan devam edeceği, esnafın ise çeşitli önlemler eşliğinde açılacağı konuşuluyor.

"Yaz Hedefi Belli"

 Vatandaşın merak ettiği  konular cevaplandıran gazeteci Candaş Tolga Işık'tan bir haber daha geldi. Gazeteci Işık,  sosyal medya hesabından yapmış  olduğu paylaşımda " Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve hafta sonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek" ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder