Normalleşme Süreci için Yeni İddia! Kısıtlamlar Ne Olacak, Dükkanlar ve Okullar Açılacak mı ?

23 Nisan'dan itibaren uygulanan kapanma kararının ardından, gözler bu sefer kademeli normalleşmeye çevrildi. Vatandaşlar kademeli normalleşmeye ne zaman ve nasıl geçileceğini merak ediyor. Kademeli normalleşme için gözler yarın gerçekleşecek olan ilk Kabine toplantısına çevrildi. Salgın döneminde sık sık bakanlar ile irtibat halinde olan ve bakanlardan aldığı bilgileri sosyal medyadan vatandaşlarla paylaşan gazeteci Candaş Tolga Işık, hükümetin yaz planına ilişkin bazı detaylar verdi. Normalleşmenin nasıl olacağına ilişkin akıllarda soru işareti olarak kalan soruları cevaplandıran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Akşam ve hafta sonu kısıtlamaları devam edecek gibi. Ama hedef, yaz sezonunu mümkün olan en yasaksız haliyle geçirebilmek" ifadelerine yer verdi.

Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda " Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarının ardından gözler ilk Kabine toplantısına çevrildi. Kulislerde, kademeli normalleşmenin nasıl ve ne zaman yapılacağı konuşulurken, vatandaşların en çok merak ettiği akşam saat kısıtlamaları, kulis bilgilerine göre bir süre daha devam edeceği konuşuluyor.

Eğitim Uzaktan Devam Edecek

Bunun dışında, okulların ne olacağına ilişkin milyonlarca öğrenci ve velinin akıllarında soru işareti bulunuyor. Kulis bilgilerine göre, eğitim- öğretimin eylül ayına kadar uzaktan devam edeceği, esnafın ise çeşitli önlemler eşliğinde açılacağı konuşuluyor.

"Yaz Hedefi Belli"

Vatandaşın merak ettiği konular cevaplandıran gazeteci Candaş Tolga Işık'tan bir haber daha geldi. Gazeteci Işık, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda " Hükümet, 17'sinden sonrası için yasakları haziran başına kadar kademeli bir şekilde kaldırmayı planlıyor. Akşam ve hafta sonu yasakları mayısta da yeni bir planlamayla devam edecek gibi görünüyor. Ama yaz için hedef sezonu mümkün olan "en yasaksız" haliyle geçirebilmek" ifadelerine yer verdi.