Normalleşme Ne Zaman Olacak? Aşılamadan sonra Mart Ayı İddiası

Koronavirüs pandemisi sürecinde herkesin merak ettiği konulardan biri, birçok ülkede süren aşı çalışmalarının ne zaman etkisini göstereceği ve normalleşmenin olacağı. Gelen bilgilere göre, planlanan aşılar tamamlandığında normalleşme süreci hızlanabilecek.

Mart’a kadar 6 milyon kişi aşılanabilecek

Hedef 12 milyon kişinin aşılanması

Gelen haberlere göre hükümet, ikinci partide gelen 6,5 milyon aşıyı Şubat ayının sonuna kadar uygulayacak. Ancak bu aşıların test edilmesi için 15 güne ihtiyaç var. İlk üç milyon doza ek olarak, Şubat sonunda planlanan, 6 milyon kişiye aşı yapılması. Buna ek olarak 15 gün içinde 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Öncelikle hareketli ve riskli kitlelerin aşılanmasına ağırlık verilirken, ikinci tur aşılama için gelecek 20 milyon aşı da 15 milyon kişiye yapılacak.

Aşılama sürecinde öncelikli olanlar risk grubundakiler. Bu kapsamda, 1 milyon sağlık çalışanının ardından 65 yaş üstü 8 milyon kişi, 1 milyon polis, 1 milyon asker ve 1 milyon öğretmenin aşılamasına da öncelik veriliyor. Böylelikle ilk hedef 12 milyon kişi aşılanmış olacak. Ne zaman normalleşilecek konusunda ise farklı görüşler var.