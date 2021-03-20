Nevruz ateşi Şuşa'da yakıldı!

Dağlık Karabağ'ın en stratejik bölgelerinden biri olan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nevruz ateşi yakıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla halkı tebrik etti. Aliyev, Nevruz Bayramı'nı eşi ve kızıyla beraber Cıdır Ovası'nda kutladıklarını söyledi.

"Tarihî bir gelişme"

2014 senesinden beri her sene Azerbaycan halkını Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik ederken kendi topraklarını kurtaracaklarına dair söz verdiğini hatırlatan Aliyev, daima ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanacağını ve Ermenistan işgaline son verilmesinin ardından Nevruz Bayramı'nın Karabağ'da kutlanacağını söylediğini anımsattı. Aliyev, beklenen günün geldiğini ve Nevruz Bayramı'nın artık Şuşa şehrinde kutlandığını belirterek, bunun tarihî bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

"28 sene sonra geri döndük"

Azerbaycan halkının ettiği duaları Allah'ın işittiğini kaydeden Aliyev, her sene Nevruz Bayramı'nda çoğu kişinin gelecek bayramı Şuşa'da kutlamayı temenni ettiğini ve beklenen günün geldiğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın 28 sene sonra Şuşa şehrine geri döndüğünü ifade ederek, Cıdır Ovası'nda Nevruz Bayramı'nın kutlandığını kaydetti. Ermenistan işgalinden kurtarılan şehirde artık Azerbaycan'ın millî bayramının kutlandığını aktaran Aliyev, Şuşa şehrinin 28 sene boyunca Ermenistan tarafından işgal altında tutulduğunu ve Ermeniler tarafından ağır hasara uğratıldığını söyledi.

"Kan döktük"

Aliyev, Şuşa şehrinin senelerdir Azerbaycanlıların ruhunu muhafaza ettiğini belirterek, Ermenistan ile yapılan savaş esnasında şehitlerin verildiğini hatırlattı. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aliyev, şehit yakınlarına da Allah'tan sabır diledi. Şuşa şehrinin kan dökülerek kurtarıldığını belirten Aliyev, söz konusu şehir için önemli mücadelelerin verildiğini söyledi. Aliyev, Ermenilerin kalıntılarının Laçın koridorunda dağıldığını ve çok sayıda işgalcinin ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

"Sarp kayaları tırmanıp geldiler"

Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan askerlerinin sarp kayalara tırmandığını ve vadileri, tepeleri, ormanları ve patikaları aşarak Şuşa şehrine geldiğini belirten Aliyev, söz konusu askerlerin süngü, tabanca ve hafif silahlarla mücadele ettiğini ancak kendilerine karşı tank ve topların kullanıldığını söyledi. Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sahip olduğu gücü ve iradeyi görmesinin ardından mağlup olduğunu kaydetti.

"Hedefimizdi"

Şuşa şehrinin kurtuluşunun Dağlık Karabağ Savaşı'nda önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Aliyev, söz konusu şehrin hedef olarak belirlendiğini ve bu hedefe doğru ilerlendiğini söyledi. Aliyev, Şuşa şehrinden önce azat edilen bütün topraklarda Azerbaycan askerlerin mevcudiyetinin söz konusu şehrin kurtuluşunu da zorunlu hale getirdiğini aktardı.

"300'den fazla yer kurtarıldı"

Dağlık Karabağ Savaşı esnasında 300'ü aşkın kasaba ve köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirten Aliyev, düşmanların 10 Kasım 2020 tarihinde teslim olduklarını hatırlattı. Aliyev, restorasyon faaliyetlerinin başlatıldığını belirterek, yalnızca Şuşa şehrinin değil, Ermenistan işgalinden kurtarılan bütün toprakların restore edileceğini ifade etti.

"Şehir planları hazırlık aşamasında"

İnşaat faaliyetleri ile altyapı projelerinin başlatıldığını aktaran Aliyev, şehir planlarının hazırlandığını Ağdam şehrinin genel planının hazırlandığını dile getirdi. Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bütün topraklarda restorasyon faaliyetlerinin başlatılacağını belirterek, Ermenistan'ın 30 senedir Azerbaycan topraklarını tahrip ettiğini, şimdi de Azerbaycan'ın bu toprakları restore edeceğini ekledi.

Şuşa ne zaman kurtarılmıştı?

Şuşa şehri, 8 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. Dağlık Karabağ'ın tam ortasında bulunan Şuşa, Karabağ ile Ermenistan arasındaki ikmal yolunun üzerinde yer alıyor. Hankendi'nin yakınlarında olan Şuşa şehri, bu nedenle stratejik bakımdan önemli bir bölge olarak görülüyor.