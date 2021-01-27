Netflix İş İlanı Yayınladı! İstanbul’da Ofis Açacak

Netflix Türkiye’de de temsilci belirleme kararı almıştı. Üstelik İstanbul’da ofis açma hazırlıklarına başlanıldı. Açmak için hazırlıkların sürdüğü ofise yönetici alımı yapacak olan şirket bu pozisyon için iş ilanı verdi. Geçtiğimiz sene Aralık’ta Netflix ülkemizi ilgilendiren bir karar vermişti. Dijital yayın yapan platformlarda Netflix, 2020 senesinin Aralık ayında yaptığı açıklama ile Türkiye’de temsilci atama kararı aldıklarını paylaşmıştı. Birkaç ay önce yapılan bu bilgi paylaşımından sonra İstanbul’da ofis açma hazırlıklarına başlanıldı. Netflix’in yaptığı duyurunun hemen sonrasında İstanbul’da ofis açma kararı alınmış ve bu ofis için yönetici alınacağına dair bir ilan paylaşılmıştı. Türkiye’de temsilci belirleme kararı alan Netflix, İstanbul’da açılması planlanan ofis için paylaşılmış olan bu ilanda gereken özellikler ise şu şekilde olarak duyuruldu: Netflix Jobs isimli sitede yayınlanmış olan iş ilanında İstanbul’da açılması için hazırlıklar yapılan ofiste yönetici arandığı ile ilgili duyuru yapılırken yapılan başvuru açıklamasında istenilen adayların benzeri pozisyonlarda en az 5 yıllık bir süre ile çalışılmış olması gerektiği bilgisine yer verildi. İş ilanının açıklama kısmında ise Netflix’in giderek genişleme politikalarına yönelik olarak aradıkları yöneticinin en iyi yeteneklere sahip olması istenildiğine dair yazılar paylaşıldı.

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Netflix şirketinin ekibine alınacak olan yöneticinin görevleri ile ilgili olarak Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yapılacak olan genişleme politikalarını destekleme amacı ile işinde tecrübesi olan bir yönetici arandığı belirtildi. Ve seçilecek yöneticinin EMEA ekibinin bir parçası olacağı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Söz konusu kişininstanbul’da açılacak olan ofisinde yönetim kısmında yer alıp kilit bir rol oynayacağı da açıklama içerisinde yazıldı.

Netflix geçtiğimiz sene bir kaç ay önce Türkiye’de de temsilcilik açma kararı alıp iş ilanı yayınlamıştı. Bu iş ilanına başvurup yönetici pozisyonunda çalışmak isteyen adayların işe alınması için bu pozisyona benzer şekilde en az 5 yıl çalışmış olması istenilen özellikler arasında yer aldı. Aynı zamanda sosyal ilişkiler açısından başarılı, motivasyonu yüksek ve bununla birlikte küçük ya da büyük olmak üzere farklı problemleri problem anında çözümleme yeteneğine sahip olan ve ofiste bulunan ihtiyaçlara karşılık verme yeteneğine sahip yüksek kişiler arandığı açıklaması yapıldı. Netflix şirketinin İstanbul’da açılması için hazırlıklar yapılan ofisinde yöneticilik pozisyonunda çalışmak için aranan adayın istenilen özellikleri ve iş ilanı için belirtilen detaylar paylaşılmıştır.