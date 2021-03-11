Netanyahu: Türkiye ile Doğu Akdeniz'i görüşüyoruz! 

Doğu Akdeniz'de bir süredir yaşanan gerginlik devam ediyor. Türkiye son olarak Mısır ile anlaşma yapılabileceğine dair mesaj verirken, İsrail ile görüşmeye de devam ediyor.

"Görüşüyoruz"

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini ifade etti. Konuya ilişkin bir açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yapıldı. Netanyahu, 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler dâhilinde Bat-Yam şehrinde kendisine destek kişilerle görüştü. Kapalı oturuma katılan Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerin normalleşip normalleşmeyeceğine dair bir soruya yanıt verdi.

Netanyahu, Türkiye ile görüştüklerini belirterek, bunun olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti. İsrail Başbakanı, Doğu Akdeniz'e komşu olan ülkeler ile İsrail arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah bakımından büyük bir önem arz ettiğini söyledi.

Mısır ile normalleşme olacak mı?

Hidrokarbon arama ve sondaj çalışmaları dâhilinde 18 Şubat 2021'de Mısır tarafından ruhsat ihalesi ilan edilmişti. Mısır, 18 numaralı parselde Türkiye tarafından BM'ye (Birleşmiş Milletler) iletilen kıta sahanlığı sınırlarını baz almıştı. Bu durum Yunanistan tarafından büyük bir tepki çekmişti. Mısır, söz konusu ruhsat ihalesinin 1 Ağustos 2021'e dek geçerli olacağını duyurmuştu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, bu konuda Mısır'dan derhal bir izahat talep etmişti.

Çavuşoğlu: Anlaşma imzalanabilir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun sınırlara sahip ülkeler olduğuna dikkat çekerek, ilişkilerin değerlendirilmesiyle deniz yetki alanlarının müzakere edilebileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye ile Mısır arasında bir anlaşmaya imza atılabileceğini dile getirmişti.

Akar: Ortak değerlere sahibiz!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarının Mısır tarafından göz önünde bulundurulmasının kritik bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, bu tarz gelişmelerin sürmesini beklediklerini ifade etmişti. Türkiye ile Mısır'ın hem tarihî hem kültürel bakımdan ortak değerlere sahip olduğunu belirten Akar, ilerleyen dönemde farklı gelişmelerin de vuku bulabileceğini söylemişti.

Kalın: Yeni bir sayfa açılacak!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Filistin ve Libya meselelerinde Mısır ile iş birliğini amaçladığını kaydetmişti. Türkiye ile Mısır'ın birlikte adım atması halinde bölgesel gerginliğin düşürülebileceğini belirten Kalın, bu şekilde tekrar istikrar sağlanabileceğini söylemişti. Kalın, Mısır için "Arap dünyasının kalbi ve beyni" ifadesini kullanmış, bölgesel istikrar için Türkiye ile Mısır arasında yeni bir sayfanın açılabileceğini dile getirmişti.

Dendias Mısır'a gitmişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bunun üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüşmüştü. Miçotakis, Dışişleri Bakanı Dendias'ı Doğu Akdeniz meselesini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye yollamıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 17:21