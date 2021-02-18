Netanyahu'nun beklediği telefon sonunda geldi! Biden aradı

İsrail Başbakanı Netanyahu, 20 Ocak 2021 tarihinde göreve başlayan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın kendisini aramamasına sitem etmişti. Biden ile 40 senedir dostluk ilişkisine sahip olduklarını belirten Netanyahu, birbirlerini çok iyi tanıdıklarını söylemişti. Netanyahu, Orta Doğu meselesine yoğunlaştığında Biden'ın mutlaka kendisini arayacağını bildiğini ifade ederek, güçlü bir ittifaka sahip olduklarını dile getirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki de Biden'ın temasa geçeceği ilk liderin Netanyahu olacağını ve söz konusu görüşmenin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini kaydetmişti.

Beklenen telefon geldi

Biden ile Netanyahu'nun sonunda telefonda görüştüğü öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama hem İsrail Başbakanlık Ofisi hem de Beyaz Saray'dan geldi. Açıklamada, iki liderin İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmenin ilerleyen dönemde de devam etmesi hususunda anlaşma sağladığı belirtildi. Ayrıca, iki liderin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve İsrail arasında bulunan ittifaka güç kazandırmayı sürdürmek amacıyla beraber çalışma yürütecekleri konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

"ABD'nin normalleşme sürecine olan desteği aktarıldı"

Filistin meselesinde iki devletli çözüme destek verdiğini ifade eden Biden yönetimi, Trump zamanında imza atılan normalleşme anlaşmalarını ise aynı şekilde tanıdığını dile getirmişti. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre Biden, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından verilen desteğe dikkat çekti. Biden, Netanyahu ile görüşmesinde, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına ilişkin çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı. Netanyahu ile Biden, stratejik anlamda iş birliğine devam etmenin hem İsrail'in hem de ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) menfaatine olacağını doğruladı.

Netanyahu ile Biden'ın hem İran konusunu hem de bölgede yaşanan diğer olayları gözden geçirdikleri bildirildi. İki liderin bu kapsamda diyaloğa devam etmeye yönelik karar verdikleri ifade edildi.

Netanyahu'ya övgüler yağdırdı

Biden'ın, görüşme sırasında koronavirüsle mücadele sürecinde gösterdiği başarı dolayısıyla Netanyahu'ya övgüler yağdırdığı kaydedildi. İki liderin, ayrıca koronavirüsün üstesinden gelebilme hususunda görüşlerini birbirleriyle paylaştıkları belirtildi.

"İran ve Filistin meselelerinde farklı fikirlerimiz var" demişti

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Biden ile birçok hususta aynı fikirlere sahip olsalar da İran ve Filistin meselelerinde farklı fikirlere sahip olduklarını söylemişti. Biden, yeni bir nükleer anlama için İran'ı tekrar masaya oturtmayı amaçlıyor. Güç kullanımını en son tercih olarak gören Biden, ülkesinin dış politikasında "koşullu müzakere" stratejisini kullanacak gibi duruyor. Biden, İran'ın tekrar nükleer anlaşmaya dönmesi için çağrıda bulunuyor. İran'a yönelik yaptırımların iptal edilebileceğini belirten Biden, bunun gerçekleşebilmesi için uranyum zenginleştirme oranının İran tarafından yüzde 3,67'ye çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Biden, Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden hayata geçireceğini söylüyor. Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunan Biden, Filistin'in ABD'deki (Amerika Birleşik Devletleri) diplomatik misyonlarının yeniden açılacağını belirtiyor. Biden, hem İsrail'de barış ve istikrarın tesis edilmesini hem de kendi kendine yetebilecek bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Yani iki devletli çözüme destek veriyor. Biden yönetimi, toprakların ilhak edilmesi ve yerleşim çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi adımlardan kaçınılmasını istiyor.