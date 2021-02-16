Netanyahu, Biden'a sitem etti: 40 senedir dostuz hala aramadı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'a sitem etti. Netanyahu, Biden'ın neredeyse 4 haftadır başkanlık koltuğunda olduğunu ama hala kendisini aramadığını söyledi. Biden'ın mutlaka arayacağını kaydeden Netanyahu, 40 seneye yakın süredir dost olduklarını ve birbirlerini artık çok iyi tanıdıklarını dile getirdi.

"Genelde aynı görüşlere sahibiz"

Netanyahu, Biden ile çok sayıda meselede aynı görüşe sahip olduklarına dikkat çekerek, yalnızca İran ve Filistin konularında görüş ayrılıklarına sahip olduklarını belirtti.

20 Ocak 2021 tarihinde yemin ederek başkanlık koltuğuna oturan Biden'ın hala İsrail Başbakanı'nı aramaması dikkatlerden kaçmadı. 11 Şubat 2021 tarihinde açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, iki liderin yakın zamanda görüşmede bulunacağını ifade etmişti.

Biden'ın İran politikası nedir?

- Biden'ın göreve geldiği günden beri verdiği kararla birlikte dış politikada Körfez ve Orta Doğu'ya yoğunluk vereceği anlaşıldı. Körfez'de Yemen'e odaklanan Biden, Orta Doğu'da ise İran'a odaklanıyor. Biden tarafından Yemen'e yeni bir özel temsilci atandı. Böylece Biden, sahada daha aktif hareket edeceğinin sinyallerini verdi. İran'ı da yeni bir nükleer anlaşmanın sağlanması amacıyla masaya oturtmayı hedefleyen Biden, söz konusu kararları uygularken diplomatlar ile askerlerin geçmişe göre daha çok iş birliği içerisinde olacağına dikkat çekiyor.

- Biden, güç kullanımının son tercih olması gerektiğini belirterek, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) dış politikasını "koşullu müzakere"ye dayandıracağını gösteriyor. İran'ın nükleer anlaşmaya yeniden dönmesi gerektiğini ifade eden Biden, söz konusu ülkeye yönelik yaptırımlara son verilebileceğini ancak bunun için uranyum zenginleştirme oranının yüzde 3,67 düzeyine çekilmesi gerektiğini söyledi. Biden, İran'dan hem Körfez, Irak, Lübnan ve Suriye'deki etkisini bitirmesini hem de balistik füze programını sona erdirmesini talep etti.

- Suudi Arabistan ile İran yanlısı Husiler tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle sivillerin yaşamını yitirdiği Yemen'e özel temsilci atayan Biden, buradaki savaşın sona ermesi için uğraşacaklarını söyledi. Biden, Suudi Arabistan'a hassas güdümlü bomba satışını durdursa da İran'a karşı Suudlara destek vereceğini bildirdi. Diğer yandan terör örgütleri listesinden Husiler'i kaldırmayı planlayan Biden'ın dış politikaya ilişkin kararları tartışma yaratmaya başladı.

Biden'ın Filistin politikası nedir?

- Filistin'e yönelik yardımlar Trump döneminde askıya alınmıştı. Biden'ın söz konusu yardımları tekrar hayata geçireceği ve Filistin meselesinin iki devletli çözümü için uğraşacağın ifade edildi.

- BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Temsilci Vekili Mills, Trump döneminde askıya alınan yardımların tekrar başlatılacağını dile getirdi. Mills, Filistin'in ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) kapatılan diplomatik misyonlarının tekrar açılacağına dikkat çekti. BM'nin (Birleşmiş Milletler) Filistinlilere yönelik yardımlarının tekrar başlatılacağını belirten Mills, Biden yönetimi tarafından İsrail'de istikrar ve barışın sağlandığı ve hemen yanında da kendi kendine yetebilen bir Filistin devletinin bulunduğu iki devletli çözüme destek verildiğini dile getirdi.

- Mills, Biden yönetiminin Filistin ve İsrail'den yıkım başlatılması, yerleşim çalışmalarının yürütülmesi, toprakların ilhak edilmesi ve terör faaliyetleri sebebiyle tutuklananlara tazminat verilmesi gibi çözüm sürecini sıkıntıya sokan hamlelerden uzak durmalarını talep edeceğini söyledi.