Netanyahu, BAE'ye gidiyor!

İsrail ile BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. Netanyahu, resmî ziyaret dâhilinde bugün BAE'yi (Birleşik Arap Emirlikleri) ziyaret edecek. Netanyahu, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşecek. Böylece Netanyahu, söz konusu ülkeyi ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olarak kayıtlara geçecek.

İsrail'de 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerden önce bu ziyaretin yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Ne olmuştu?

15 Eylül 2020 tarihinde BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik anlaşmaya Beyaz Saray'da imza atılmıştı. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) o dönemki Başkanı Donald Trump, söz konusunu anlaşma ile tarihin akışının değişeceğini ifade etmişti. Trump, uzun süredir devam eden bölünme ve çatışmalardan sonra yeni bir Orta Doğu yaratılacağını ileri sürmüştü.

Trump, İsrail ile imzalanan normalleşme anlaşmaları sayesinde değişik inanç ve kökene sahip olan insanların barış ve huzur içerisinde yaşayacaklarını belirterek, Bahreyn, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile İsrail'in karşılıklı olarak büyükelçi atayacaklarını söylemişti. Trump, ülkelerin turizm, ticaret, sağlık ve güvenlik alanlarında iş birliği yapacaklarını kaydetmişti.

"İhtilaf kalıcı olarak sona erecek"

Arap-İsrail ihtilafının kalıcı bir biçimde biteceğini iddia eden Netanyahu, güçle birlikte müttefik, barış ve güvenliğin geldiğini söylemişti. Birçok ülkenin İsrail ile barış için sıraya girdiğini iddia eden Netanyahu, bir süre önce bunun hayalini bile kurmanın imkânsız olduğunu ifade etmişti.

"Filistin'e desteğimizi sürdüreceğiz"

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Dışişleri Bakanı Al Nahyan, barış dışındaki tüm yöntemlerin yıkım ve yoksulluğa neden olacağını belirterek, Filistin halkına yönelik desteği sürdüreceklerini kaydetmişti. Al Nahyan, istikrar ve güvenliğin olduğu bir yerde Filistin halkı tarafından bağımsız bir devlet oluşturulabileceğini dile getirmişti.

Anlaşma onaylanmıştı

İsrail Meclisi, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ile imzalanan normalleşme anlaşmasını 15 Ekim 2020 tarihinde onaylamıştı. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Bakanlar Kurulu ise İbrahim Anlaşması'na 19 Ekim 2020 tarihinde onay vermişti. Kararnamenin yürürlüğe girmesi için anayasal sürecin başlatılacağı ifade edilmişti. Anlaşmanın barış ve istikrarın sağlanması hususunda kritik bir rol oynayacağına dikkat çekilmiş, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin yolunun açılacağı belirtilmişti. Bu şekilde bölgedeki halkların refahına önemli bir fayda sağlanacağı aktarılmıştı.

Büyükelçi atamışlardı

24 Ocak 2021 tarihinde BAE (Birleşik Arap Emirlikleri), İsrail'deki büyükelçiliğinin Tel Aviv'de kurulmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu ülkenin İsrail Büyükelçisi de Muhammed Mahmud al Haca olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 10:53