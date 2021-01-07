Neler Konuşuldu? Erdoğan Saadet Partisi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde hareketli bir siyasi ajandaya sahip. MHP lideri Bahçeli ile son bir hafta içinde 6 kere görüşen Erdoğan, bugün de Saadet Partisi YİK Başkanı ile görüştü.

Evinde ziyaret etti

86 yaşındaki Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret eden Erdoğan’ın ne konuştuğu bilinmiyor. Ancak Asiltürk, Milli görüş hareketinin önemli isimlerinden olarak biliniyor.

Seçime yönelik bir hamle mi?

Ali Aktaş: İşbirliği hamlesi ise karşı çıkarım

Henüz Ankara kulislerinde erken seçim olacak mı sorusu çok fazla dillendirilmiyor ancak Erdoğan’ın MHP ile başlayan ardından SP ile devam eden siyasi temasları, AKP’nin bir erken seçim hazırlığı içinde olduğu iddialarının dillendirilmesine neden oluyor.

Saadet Partisi’nin önemli isimlerinden Ali Aktaş, Erdoğan ile Asiltürk görüşmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabında, “Peşin olarak söyleyeyim, ittifak halinde sçeime girmeye SP ikna edilirse buna karşı çıkarım” dedi. Aktaş’ın tweeti şöyle: