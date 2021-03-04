Nefes Alamayan Kadının Ciğerinden Çıkan Doktoru Şok Etti! Teşhis Konulamamıştı

Karabük Safranbolu’da Hamide Sümbül (40) isimli hasta, nefes darlığı ve şiddetli ağrı hissetmesi sebebi ile hastaneye başvurdu. 10 gün süre ile şikayetleri devam eden hasta, çok sayıda doktora başvurdu ancak teşhis konulamadı. Son olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Sümbül, Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat tarafından yapılan operasyon sayesinde sağlığına kavuştu. İşte detaylar…

Karabük’te 40 yaşındaki H.S. yaklaşık olarak 10 gün önce arkadaşları ile yemeğe gitti. Ardından nefes darlığı, öksürük ve şiddetli ağrı yaşadı. Genç kadının pek çok doktora başvurduğu ancak teşhis konulamadığı öğrenildi. Son olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Sümbül, ciğerinde Arnavut biberi olduğunu öğrendi. Arkadaşları ile yediği yemek sırasında Arnavut biberi ciğerine kaçan kadın, uzun süredir ağrı çekiyor ve nefes alamıyordu. Hastaneye başvuran H.S.’e çeşitli tetkikler yapıldı. Sonuçlarda ise genç kadının ciğerinde Arnavut biberi olduğu tespiti yapıldı.

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat, yaptığı operasyon ile genç kadını sağlığına kavuşturdu. Yaşanan olay karşısında doktor ve hasta şaşkınlığını gizleyemedi ve açıklamalar yaptı. Acat, meslek hayatında ilk kez böyle bir olay ile karşı karşıya geldiğini ifade etti ve güncel olarak hastasının tamamen sağlığına kavuştuğunu söyledi.

10 gün boyunca nefes almakta problemler yaşayıp şiddetli ağrı çeken hasta, bu süreci zor bir şekilde atlattığını ifade etti. Bunun yanı sıra pek çok kez acile gittiğini ancak tedavi edilemediğini söyleyen H.S., röntgen ve tomografi çekildikten sonra ciğerinin sol alt kısmında bir cisim bulunduğunu tespit ettiklerini anlattı. Gerçekleştirilen operasyon sonunda 40 yaşındaki hastanın ciğerindeki cismin Arnavut biberi olduğu anlaşıldı. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştığını anlatan hasta, Arnavut biberini görünce çok şaşırdığını ve doktoruna teşekkür ettiğini ifade etti.

Doç. Dr. Murat Acat, tedavi sürecinde hastanın sol alt ciğerinde müzikal bir ses duyduğunu ve normalde iki taraflı olması gerekirken 40 yaşındaki kadında tek taraflı duyulduğunu açıkladı. Bronkoskopi yaptıklarını söyleyen Acat, bu sayede yabancı bir cismin olduğunu tespit ettiğini açıkladı.