Nedeni Geçim Sıkıntısı… İstanbul’da Anne-Baba, Çocuklarını Komşuya Bırakıp İntihar Etti

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, ANKA’nın haberine göre Elvan Demir adlı kadın, dün akşam ablasına giderek, eşi Enver Demir’in hasta olduğunu söyledi ve 1 buçuk yaşındaki kızını emanet etti. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen kız kardeşinden haber alamayan ve telefonlarına da çıkılmayan ablası, çocuğun da ağlaması üzerine kardeşinin evine gitti ancak kapı açılmadı. Ev sahibinden aldıkları anahtarla eve giren aile, genç karı kocayı ölmüş halde gördü. Genç çiftin maddi zorluk içinde olduğu ifade edildi.

Kaftancıoğlu: ‘Yoksulluk, açlık yok diyenler!’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul’da Zeytinburnu ilçemizde 25’li yaşlarda karı-koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman’a yola çıktı. Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?” ifadesini kullandı.