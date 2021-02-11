Nedeni Aşı Karşıtlığı: Instagram, 800 Bin Takipçili Hesabı Kapattı…

Koronavirüs salgını 100 milyondan fazla vaka ve 2 milyondan fazla can kaybı ile dünyanın son iki yılına adeta damgasını vurdu. Salgının bitirilmesi noktasında ise herkes aşılara güveniyor ancak aşı karşıtı lobi de oldukça etkili. ABD’de aşı karşıtlarının en önemli isimlerinden biri olan Robert F. Kennedy Jr.’ın 800 bin takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Instagram’ın sahibi olan Facebook, açıklamasında “Bu hesabı, koronavirüs ve aşılarla ilgili gerçek olmayan iddiaları paylaştığı için kaldırdık” ifadesi kullanıldı.

Kennedy ne iddia ediyordu?

Facebook, Kennedy’nin hesabını “Planet Lockdown” adlı bir videoyu paylaştıktan sonra kapattı. Videoda Bush döneminde sekreter olarak görev yapan Austin Fitts adlı kişinin koronavirüs aşıları ile ilgili bir gerçeğe dayanmayan görüşeri anlatılıyor. Fitts, aşıların amacının insan DNA’sının değiştirilmesi olduğunu belirtiyordu.

Instagram sayfası kapatılan Kennedy’nin, 300 bin takipçili Facebook sayfası ise hala açık. Facebook, sayfanın kapatılma planının olmadığını söyledi. Daha önce aşı karşıtı görüşleri ile çokça gündeme gelen Kennedy, son olarak aşı olduktan 2 hafta sonra ölen beyzbolcu Hank Aaron’un aşı yüzünden öldüğünü iddia etmişti. Kennedy aşı karşıtı olarak kongrede lobi çalışmaları yapıyor.