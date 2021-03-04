Rus muhalif lider Navalny, ülkesine döndükten sonra tutuklanmış ve başkent Moskova'da bulunan Matrosskaya Tishina Cezaevi'ne konulmuştu. Söz konusu muhalif lider, hapis cezasının onanmasından sonra farklı bir cezaevine nakledilmişti.

Mesaj yolladı

Navalny, cezaevinden ilk defa mesaj yolladı. Vladimir Oblastı denildiği zaman bir mahkûmun üzüldüğünü kaydeden Navalny, yerel kurumların itibarının genel olarak böyle olduğunu ifade etti. Navalny, kendisi için her şeyin yolunda olduğuna dikkat çekti. Şu ana kadar hiç mektup almadığını kaydeden Navalny, dış dünyada hangi gelişmelerin yaşandığını Moskova'da bulunduğu döneme göre daha az bildiğini dile getirdi.

"Kraker kurutmaya başladık"

Navalny, hiçbir sosyal aktiviteyle ilgilenemediğini belirterek, hala kütüphaneye erişim sağlayamadığını ifade etti. Haute Cuisine yemeğine ilişkin yeni denemeler yapmanın tek eğlencesi olduğunu kaydeden Navalny, kraker kurutmaya başladıklarını ve bunun kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Ne olmuştu?

20 Ağustos 2020'de Sibirya-Moskova seferini yapan uçakta Navalny rahatsızlanmış, bunun üzerine söz konusu uçak Rusya'nın Omsk kentine acil iniş gerçekleştirmişti. Hastanede gerekli tetkikler yapılmış ve muhalif liderin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği anlaşılmıştı. Navalny, Almanya'da tedavi görmeye başlamış, kendisini öldürmeye çalışanların başarısız olduğunu dile getirmişti. Muhalif lider, kendisine yönelik hapis cezasının şartlarını ihlâl ettiği için Rusya'ya döner dönmez gözaltına alınmış ve 17 Ocak 2021'de tutuklanmıştı. Navalny'nin denetimli serbestlik süresini birçok defa ihlâl ettiği kaydedilmiş, muhalif liderin tutuklanması üzerine ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı.

Hapis cezasının gerekçesi

Navalny, 2012'de başlatılan bir soruşturma kapsamında kardeşiyle birlikte Alman kozmetik şirketlerinden birini zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanmıştı. Kardeşlerin kozmetik şirketini 50 milyon ruble zarara uğrattığı iddia edilmiş ve 2014 senesinde 3,5 senelik hapis cezası verilmişti. İtirazlardan sonra Navalny'e 10 ay süreyle ev hapsi verilmişti. Hakkında denetimli serbestlik kararı verilen Navalny'nin cezasının kalan bölümü de ertelenmişti. Kozmetik şirketi böyle bir durumun yaşanmadığını söylese de Navalny'e mahkeme tarafından ceza verilmişti.

Cezası onanmıştı

Navalny'nin 24 Eylül 2020'den beri nerede olduğunun bilinmediği ifade edilmiş, muhalif lider tarafından denetimli serbestlik süresine 50'den fazla aykırı davranıldığı belirtilmişti. Savcı, Navalny'e yönelik 3,5 senelik hapis cezasının hayata geçirilmesini istemiş, bu istek mahkeme heyeti tarafından kabul edilmiş ve 3,5 senelik hapis cezası onanmıştı. 10 aylık ev hapsinin çıkarılması üzerine Navalny'e 2 sene 8 ay hapis cezası verilmişti.

ABD yaptırım uygulamıştı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Navalny'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlenmesi ve tutuklanması üzerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamıştı. Söz konusu ülkede yer alan 14 kuruluş ve 7 yetkili bu yaptırımlardan etkilenmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile AB'nin (Avrupa Birliği) Rusya'ya karşı düşmanca bir tutum sergilediğini belirtmişti. Zaharova, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) kendi meseleleriyle ilgilenmesi gerektiğini dile getirmişti.