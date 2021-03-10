NATO: Haritaya bakarsanız Türkiye'nin önemi anlarsınız!

Türkiye, senelerdir Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) bünyesinde katılım sağladığı tüm faaliyetlerde en ön safta konumlanmasına ve etkin rol almasına rağmen, Türkiye'nin NATO programlarında gösterdiği hassasiyet NATO ortaklarınca Türkiye'nin terörle mücadelesinde sergilenmiyor; dahası Türkiye, millî egemenliğine ve çıkarlarına yönelik hak ettiği saygıyı göremiyor.

Türkiye'nin; Rusya, Pakistan, Çin ve şartlara göre İran eksenli ilişkilerde yoğunlaşması başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere NATO üyelerini de rahatsız ediyor.

Türkiye'nin ABD ve Avrupa ülkeleri ile NATO için ne kadar önemli olduğu konusunda iyi derecede bilgiye sahip olan liderler, "politik söylem" olarak kalsa da, Türkiye'nin bilhassa bölgedeki önemine vurgu yaparak Ankara'yı uzaklaştırmak istemiyor.

NATO Konferansı'nda "Türkiye" sorusu

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kaliforniya'da bulunan Stanford Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezince tertiplenen "NATO'nun adaptasyonu" başlıklı video konferansa katılım sağladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri satın almasına dair bir soruya Jens Stoltenberg, NATO müttefiki ülkeler arasında farklı sistemlerin tercih edilmesinin yeni bir şey olmadığını; zaten NATO'nun bu farklılıkları, sorunları, anlaşmazlıkları tartışmak ve çözüm yolu bulmak için en doğru platform olduğunu ifade etti.

"Haritaya bakarsanız..."

Jens Stoltenberg, Türkiye'ye S-400, mülteci sorunu ve Doğu Akdeniz meselesi gibi konularda kaygıların iletildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ancak şunu da artık anlamalıyız: Türkiye çok değerli bir müttefikimiz. Bunu anlamak için sadece haritaya bakmak bile yeterli. Haritaya baktığınızda Türkiye'nin ne denli önemli bir müttefik olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz."

Türkiye'nin havalimanları çok değerli

Özellikle Suriye ve Irak'a sınırı bulunduğu için, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede sağlanan ilerlemeden, terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca sivilin özgürleştirilmesinden, çok güçlü altyapı temelleri bulunan Türk havalimanlarının çok büyük önem taşıdığının altını çizen Jens Stoltenberg, sorunların çözümü noktasında doğru adımlar atmak için tansiyonu düşürme arayışı içinde olduklarına dikkat çekerek, NATO bünyesinde "çatışma çözme mekanizması" oluşturduklarını ve pozitif ilerleme elde ettiklerini ifade etti.