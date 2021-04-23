NASA Türkiye İçin “Vay Be” Dedi! İşte O Paylaşım

Dünya turnuvası ismi verilen ve Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen online fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci olarak seçilmişti. Van Gölü'nün birinci seçilmesi sonrasında NASA'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha yapıldı. NASA resmi Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımda 22 Nisan dünya gününde Türkiye Muğla'da yer alan kadın Azmağı fotoğrafını paylaşıldı ve altına yazılan açıklama oldukça dikkat çekici olarak yorumlandı. Muğla'nın fotoğrafını paylaşan NASA resmi Instagram hesabı “Vay be güzelliğini yaşayın” mesajını paylaşarak düşüncelerini belirtti.

NASA Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından düzenlenen dünya turnuvası isimli online fotoğraf yarışmasında 12 Eylül 2016 tarihinde çekilen astronot Kate Rubins imzalı Van gölü fotoğrafı birinci olarak ilan edilmişti. Bu gelişme sonrasında NASA'dan heyecan yaratan bir paylaşım daha yapıldı. NASA'nın resmi Instagram hesabında yapılan paylaşımda 22 Nisan dünya gününde Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olduğu bilinen sakin kent unvanlı ve Akyaka'da yer alan Kadın Azmağı ismi verilen yerin paylaşımı gerçekleşti.

Astronot Kate Rubin tarafından 2016 tarihinde çekilen fotoğrafının dünya turnuvası online fotoğraf yarışmasında birinci seçilmesi ardından heyecanlandıran ikinci paylaşım da 22 Nisan gününde geldi. NASA’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada sakin kendi ünvanlı Akyaka'da yer alan kadın azmağı ile ilgili bir paylaşım gerçekleşti. 22 Nisan dünya gününde resmi hesap üzerinden yapılan paylaşım heyecanlandırırken Muğla'da yer alan Kadın Azmağı’na her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekneyle gezintiye çıktığı öğrenildi.

Van gölü fotoğrafının online yarışmada birinci seçilmesi ardından NASA resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Muğla'da yer alan azmak nehrine güzel yine vurgu yapıldı ve “Vay be güzelliğini yaşayın” şeklinde bir not da yazıldı. Videonun Çağatay Yurtyapan tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı ve Kadın Azmağı videosunun NASA tarafından paylaşılması Muğla halkının heyecana kapılmasına sebep oldu.