NASA Harita Paylaşarak Türkiye’yi Uyardı!

Türkiye’de yağış düzeyi, 2020 yılının özellikle son aylarında ortalamanın altında kaldı ve bu kuraklık barajları etkiledi. Son günlerde yurt genelindeki kar yağışlarının artması ile barajlardaki su seviyesi yükselde de, ülkedeki kuraklık sorunu çok daha ciddi. NASA, paylaştığı bir fotoğrafta Türkiye’nin su rezervlerine ilişkin detayları paylaştı.

NASA: Türkiye’de yer altı suları ortalama seviyenin altında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Türkiye ile ilgili bir paylaşım yaptı ve ülkemizin yer altı su rezervlerini içeren bir harita yayınladı. GRACE-FO uyduları tarafından 11 Ocak’ta yapılan hesaplamada, yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğu aktarıldı.