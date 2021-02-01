Nargile kafe, tobacco shop ve meyhane tabelaları kaldırılacak!

Alkol ve sigara bağımlığı ile mücadele kapsamında bir süre önce Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, alkol ve sigara bağımlılığı ile mücadele dâhilinde yeni tedbirlerin alınacağını duyurdu. Oktay, bağımlılık ile mücadelenin davranışsal bağımlılık, alkol bağımlılığı, tütün ve tütün ürünleri bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere 4 grupta değerlendirildiğini söyledi.

"Hiç denememelerini amaçlıyoruz"

Milliyet'te yer alan habere göre Oktay, bağımlılıkla mücadele konusunda "ilk denemeyi engellemenin" kritik bir önem arz ettiğine dikkat çekti. Oktay, bir defadan bir şey olmayacağına dair anlayışın insanları bağımlılığa sürüklediğini ve bunun birçok örneğinin bulunduğunu belirterek, gençlerin tütün, alkol, nargile ve tütün gibi maddeleri hiçbir zaman denememelerini amaçladıklarını ifade etti.

"Okullarda sigara tüketimine karşı önlemler artırılacak"

Okullarda sigara tüketimine karşı önlemlerin artırılacağını duyuran Oktay, Okulda Bağımlılık ile Mücadele isimli programın 2021 senesinin sonuna kadar bütün okullara yayılacağını kaydetti.

"Dükkân adı olarak kullanılmalarını önleyeceğiz"

Oktay, tütün ve tütün ürünleri ile alkol satışı gerçekleştirildiğini gösteren ve reklam özelliğine sahip olan tüm ayaklı panolar ile tabelaları kaldıracaklarını ifade etti. Nargile kafe, tobacco shop ve meyhane gibi ifadelerin dükkân adı olarak verilmesine müsaade edilmeyeceğini aktaran Oktay, nargilelerde kullanılan tütün ürünlerinde aromalara yasak getirilmesini düşündüklerini çünkü bu durumun vatandaşları nargile tüketimine özendirdiğini ve tüketim alışkanlığını yaygın hale getirdiğini belirtti.

Oktay, tütün ürünlerinin içeriğinin belirlenmesi için 2021 senesi içerisinde akredite laboratuvarının da hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

"Dijital kumarın da önüne geçilecek"

Sanal ortama ilişkin de yeni düzenlemelerin yapılacağına dikkat çeken Oktay, bütün internet servis sağlayıcıları tarafından yeni aboneliklerin güvenli internet hizmeti ile başlatılacağını ifade etti. Oktay, dijital kumar ile siber zorbalığa karşı tedbirlerin de alınacağını belirtti. Dijital bağımlılık ile mücadelenin de büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Oktay, gençlerin ve çocukların daha uygun bir ortamda internet kullanmalarını amaçladıklarını belirtti.

"Oyun oynama bozukluğuna yoğunlaştık"

Oktay, davranışsal bağımlılığın dijital kumar, siber zorbalık, kişisel verilere erişim, İslam karşıtlığı ve şiddet gibi tehlikelere sahip olduğuna dikkat çekerek, özellikle kumar bağımlılığı ve sanal ortamda oyun oynama bozukluğu gibi konulara yoğunlaşıldığını ifade etti. İnternetin ve sosyal medya platformlarının daha güvenli bir şekilde kullanılmasını hedeflediklerini kaydeden Oktay, kumar bağımlılığını engellemeyi ve aşırı dijital uygulama kullanımının önüne geçmeyi istediklerini söyledi.

"Farkındalık oluşturulacak"

Oktay, bunun için gençler ve çocuklardan başlayarak bütün kesimlerde farkındalık yaratacaklarını ifade ederek, eğitim programlarının hazırlanacağını ve bilişim teknolojilerinde inovatif programların geliştirileceğini aktardı. Okay, konuya ilişkin çalışmaların sivil toplum örgütleri, bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğünü ifade etti.