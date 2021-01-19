Nancy Pelosi'nin bilgisayarı Rusların eline mi geçti?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen Kongre sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisi dağıtılmış, kürsüsü ve bilgisayarının çalındığı ifade edilmişti. FBI yetkilileri tarafından Kongre baskınına ilişkin tahkikatın yürütüldüğü ve Pelosi'nin ofisinden çalındığı söylenen bilgisayarın Rusya'ya satılmaya çalışıldığına dair iddiaların değerlendirildiği kaydedildi. Bu kapsamda Pensilvanya eyaletinden Riley June Williams isimli bir protestocu hakkında dava açıldığı öğrenildi. FBI'dan bir yetkili, söz konusu kadının 6 Ocak Çarşamba günü Kongre binasına illegal olarak girmekle ve diğer protestocuları da Pelosi'nin ofisine girmeleri için teşvik etmekle suçlandığını bildirdi. Kongre binasında bulunan ofislerden dijital materyallerin çalınması ülkenin gündemini meşgul eden meselelerden biri haline geldi. Michael Sherwin isimli savcı vekili, dijital materyallerin Trump destekçileri tarafından çalınması nedeniyle millî güvenlik unsurlarının risk altında bulunduğunu ifade etmişti.

Riley June Williams isimli protestocu hakkında yapılan ihbarın söz konusu kadının eski sevgilisi tarafından geldiği kaydedildi. Yapılan ihbarda, Riley June Williams'ın Rusya'da bulunan bir arkadaşına Pelosi'nin bilgisayarını veya hafıza diskini göndermeyi hedeflediği kaydedildi. Rusya'da bulunan kişinin de söz konusu bilgisayarı veya hafıza diskini Rus istihbarat servisi SVR'ye vermeyi düşündüğü ileri sürüldü. Söz konusu bilgisayarın veya hafıza diskinin Rusya'ya yollanmasına yönelik planın, henüz tespit edilemeyen nedenlerden uygulanamadığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan FBI, Riley June Williams isimli protestocunun Pensilvanya eyaletinde annesiyle beraber ikamet ettiği öğrenilen konutta olmadığını, telefon numarasının kapatıldığını ve söz konusu kadına ait olan bütün sosyal medya hesaplarının da kapalı olduğunu duyurdu.

Ne olmuştu?

Kongre baskını sırasında Pelosi'nin ofisinin dağıtıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Protestoculardan birinin Pelosi'nin dağınık haldeki masasına oturduğu ve kürsüsünün çalındığı görülmüştü. Pelosi, baskına katıldığı ya da baskına yardım sağladığı tespit edilen Kongre mensuplarının yargılanması gerektiğini belirtmişti. Kongre baskınına katılan kişilerin saptanması için gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Pelosi, bu konuda emekli Korgeneral olan Russel Honoré'ye görev verdiğini söylemişti. Trump'ı Kongre baskınından sorumlu tutan Pelosi, Başkan Yardımcısı Pence ile Senato Demokrat Schumer'e seslenmiş, Anayasa'nın 25'inci ilave maddesinin işletilmesi ve Trump'ın görevine son verilmesi gerektiğini ifade etmişti. Trump'ın azledilmesine ilişkin yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylanmış, fakat Pence bu tarz siyasi oyunlara izin vermeyeceğini iletmişti. Pelosi ise Pence ile kabinenin bu konuda hamlede bulunmaması durumunda Kongre tarafından suçlama kararının verilebileceğini kaydederek, Trump'ın çok tehlikeli olduğunu, bu nedenle görevine son verilmesi gerektiğini söylemişti.