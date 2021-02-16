Nadir Görülen Beyaz Kaplan Yavruları Koronadan Öldü!

Pakistan’daki yetkililer, geçtiğimiz ay bir hayvanat bahçesinde nadir görülen 11 haftalık iki beyaz kaplan yavrusunun öldüğü duyurmuştu. Son bulgulara göre, beyaz kaplan yavrularının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yetkililer, iki kaplan yavrusunun kedigil türünde çok sık rastlanan panleukopenia virüsüne yakalandığını düşünmüştü ve yavrular tedaviye başladıktan 4 gün sonra ölmüştü. Kaplanların, asıl ölüm nedeninin koronavirüs olduğu düşünülüyor.

Hayvanat Bahçesi’nin yaptığı otopsi sonuçlarına göre kaplan yavruların akciğerlerinde ciddi şekilde zarar görüldüğü ve enfeksiyon kaptığı tespit edildiği söylendi. Kaplanlara PCR testi yapılmamasına rağmen, patologlar yavruların koronavirüsten öldüğüne inandıklarını belirttiler.

Hayvanat bahçesi müdür yardımcısı olan Kiran Saleem, kaplanların ölümünün ardından yaptıkları testlerde, hayvanat bahçesinde çalışan kişilere koronavirüs testi yapıldığını ve 6 çalışanın koronavirüs hastası olduğu tespit edildiğini ifade etti. Hatta yavruların bakıcısının da Covid-19 hastası olduğu bildirildi.

Bütün bu olanlara rağmen, bazı aktivistler, 30 Ocak’ta ölen bu kaplan yavruların ölüm sebebinin Covid-19 olduğunun yalan olduğunu ve onların asıl ölüm nedenlerinin kötü şartlarda yaşamaları olduğunu öne sürüyor.

Bilim insanları ise koronavirüsün tamamen bitebilmesi için, insanlarla beraber hayvanların da aşılanması gerektiğini ifade ediyorlar.

Yavru kaplanların hastalık nedeni ne olursa olsun, bu canlara iyi bakılması gerektiği ve hayvanat bahçelerindeki yaşam koşullarının daha iyi olmasını savunan aktivistler, sosyal medya hesapları üzerinden yetkililere tepkilerini göstermeye devam ediyor.

JFK-Justice for Kiki isimli hayvan hakları sivil toplum örgütü üyesi olan Zufishan Anushay, yaptığı açıklamada beyaz kaplanların çok nadir görülen bir cins olduğunu ve 30 Ocak’ta ölen bu yavruların hayatını gerekli bakımları göremedikleri için kaybettiklerini belirtti. Yönetimin çok kötü olduğunun altını çizen Anushay, kafeslerde hijyenik bir ortam olmadığını ve yeterli tedavi uygulanmadığını söyledi.