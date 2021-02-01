Myanmar'daki Türklere "Sokağa çıkmayın" uyarısı!

Myanmar'da yapılan askerî darbe tüm dünyanın tepkisine neden oldu. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi'nin Sözcüsü olan Myo Nyunt tarafından yapılan açıklamada, Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii ile beraber iktidar partisindeki diğer yetkililerin gözaltında olduğu ifade edildi. Vatandaşların tedbirsizde hareket etmemeleri gerektiğini belirten Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınacağını söylemişti. Bunun üzerine ordu, yönetime el koyduğunu bildirdi. Söz konusu askerî darbenin gerekçesi "8 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarında hile yapılması" olarak ifade edildi. Myanmar'da OHAL (olağanüstü hâl) ilan eden ordu, bir sene boyunca ülkeyi yöneteceğini bildirdi.

"Bütün yetkiler orduya devredildi"

Bunun üzerine Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğinden kritik bir açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, Myanmar'da olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiği hatırlatıldı. Yargı, yürütme ve yasamaya ait bütün yetkilerin orduya devredildiği belirtilen açıklamada, Devlet Başkan Yardımcısı Myint Swe'nin Myanmar'ın "geçici devlet başkanı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Myanmar'da bulunan çok sayıda hükümet yetkilisinin bugün gözaltına alındığına dikkat çekildi. Myanmar'da mobil hatları ile televizyon kanallarının kesildiği kaydedilen açıklamada, ülkenin bazı yerlerinde kablosuz internet erişiminin de sağlanamadığı aktarıldı.

"Türk vatandaşları mecburi olmadıkça dışarı çıkmasın"

Myanmar'daki Türk vatandaşlarının mecburi olmadığı sürece dışarı çıkmamaları istenen açıklamada, söz konusu vatandaşların seyahat etmemeleri önerildi. Açıklamada, Türk vatandaşlarının konuya ilişkin duyurulara sık sık yapmaları gerektiği belirtilerek, kalabalık ortamlardan kaçınılmasına yönelik uyarıda bulunuldu.

Türk vatandaşları için iletişim kanallarına yer verilen açıklamada, Nepido Büyükelçiliğine Facebook ve Twitter hesaplarının yanı sıra acil durum hatlarından erişim sağlayabilecekleri ifade edildi.

Seçimlerde hile iddiaları

8 Kasım 2020'de Myanmar'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra hile tartışmaları başlamıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, yasalara göre davranılmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde Myanmar'da askerî darbe gerçekleştirilmiş, ülke yönetiminin Min Aung Hlaing'de olduğu duyurulmuştu. Söz konusu ülkenin bir yol boyunca ordu tarafından yönetileceği kaydedilmişti. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi, halktan askerî darbeye karşı durmalarını istemişti. İktidar partisi, Myanmar'da askerî bir diktatörlüğe müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Türkiye'den tepki geldi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da demokratik kurumların ve halkın iradesiyle seçilmiş olan liderlerin önündeki engellerin hızlı bir şekilde kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Myanmar ordusu tarafından yönetime el koyulması nedeniyle endişelenildiği ve askerî darbenin şiddetle kınandığı belirtildi. Türkiye'nin darbelere ve askerî tüm müdahalelere karşı durduğuna dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alınan liderlerin, hükümet yetkililerinin ve sivillerin hemen serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu. Açıklamada, söz konusu ülkede halihazırda sıkıntılı koşullar altında bulunan Rohinga Müslümanlarının askerî darbeden sonra daha da kötü bir duruma maruz kalmamalarının umut edildiği aktarıldı.