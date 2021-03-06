"Myanmar'daki darbeye karşı birlik olalım" çağrısına veto!

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde ordu tarafından yönetime el konulmuştu. Ordu, Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Çii dâhil birçok yetkiliyi gözaltına almıştı. Öte yandan, ülkede bir sene süreyle OHAL (olağanüstü hâl) ilan edilmişti. Türkiye, Myanmar'da gerçekleşen askerî darbeyi güçlü bir şekilde kınamıştı.

BMGK toplandı

BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi), ülkede gerçekleşen askerî darbeden sonra şiddet olaylarının artması üzerine kapalı bir oturum gerçekleştirdi.

Çin ve Rusya'dan veto geldi

BM (Birleşmiş Milletler) Myanmar Özel Temsilcisi Burgener, BMGK'ya (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ülkede gerçekleşen askerî darbeye karşı durulması ve demokrasiye destek verilmesi için çağrıda bulundu. Fakat Çin ve Rusya'nın söz konusu ülkede yaşanan gelişmeleri "iç mesele" olarak değerlendirmesi üzerine BMGK'da (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ortak bir karar verilemedi.

50'den fazla gösterici yaşamını yitirdi

Myanmar'da 6 Şubat 2021 tarihinde ülkeye demokrasinin tekrar getirilmesi istemiyle protesto gösterileri başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından göstericilere yapılan müdahaleler sırasında 56 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Myanmar'da protesto gösterileri sürerken, askerî mahkemede hükümet yetkililerine yönelik yargılama süreci devam ediyor.

Ne olmuştu?

NLD (Ulusal Demokrasi Birliği Partisi) Sözcüsü Myo Nyunt, 1 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Myanmar'da askerî darbenin gerçekleştiğine yönelik sinyalleri vermişti. Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Çii dâhil birçok yetkilinin gözaltına alındığını kaydeden Myo Nyunt, vatandaşlara temkinli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğine yönelik çağrı yapmıştı. Bunun üzerine Myanmar ordusu tarafından yönetime el konulduğu bildirilmişti. Söz konusu ülkede OHAL (olağanüstü hâl) ilan edilmişti.

"Seçimlerde hile yapıldı" iddiası

Ordu, 8 Kasım 2020'deki seçimlerde hile yapıldığını ileri sürmüş ve Myanmar'ı bir sene boyunca yöneteceğini duyurmuştu. Askerî müdahaleden sonra hem televizyon kanalları hem de mobil hatlar kesilmişti. Ülkenin belirli noktalarında kablosuz internet erişiminin durdurulduğu öğrenilmişti. Genelkurmay Başkanı Ming Aung Hlaing, Myanmar'ın yönetimini devraldığını duyurmuştu. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği Partisi), askerî darbeye karşı birlik olunması için halka seslenmiş, ülkede askerî diktatörlüğe izin verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

İnternet erişimi tamamen kesilmişti

Myanmar'da askerî müdahaleye karşı protesto gösterilerinin başlatılmasının ardından Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları kaldırılmış, insanların VPN ile erişim sağlaması üzerine internet erişimi tamamen kesilmişti. İşçiler ve öğrenciler sokağa çıkmış, hükümet yetkililerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuşlardı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 08:20