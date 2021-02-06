Myanmar'da internet kesildi! Kesinti ne kadar sürecek?

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da mobil internet erişimi durduruldu. Konuya ilişkin açıklama Telenor isimli telekomünikasyon şirketinin Myanmar şubesinden geldi. Mobil servis sağlayıcı firmalara Myanmar Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı tarafından internet veri akışının askıya alınmasına yönelik talimat verildiği bildirildi. Myanmar'da istikrarın muhafaza edilmesi için spekülatif haberlerin önüne geçebilmek amacıyla mobil internet erişiminin durdurulduğu kaydedildi. Myanmar'da mesaj ve ses hizmetlerinin devam edeceği bildirildi.

Sosyal medya platformları engellenmişti

Myanmar'da ilk olarak Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları kapatılmıştı. Birçok kişinin VPN ile sosyal medya yasağını atlatması üzerine internet erişiminin tamamen kesilmesine yönelik karar alındığı tahmin ediliyor. Myanmar'da sokaklara dökülen öğrenciler ve işçiler, Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istemiş, araçların da korna çalarak yürüyüşe destek vermişlerdi. Göstericiler tarafından polis ekiplerine su ve gül verildiği görülmüş, onlardan askerî yönetimi desteklememeleri istenmişti. 1 Şubat Pazartesi günündeki askerî darbeden sonra ülkede pek de hareketlilik olmadı. Ülkenin farklı bölgelerinde ufak çaplı eylemler gerçekleştirildi.

Ne olmuştu?

Myanmar'da NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi'nin Sözcüsü Myo Nyunt, 1 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamayla askerî darbe yapıldığının sinyallerini vermişti. Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii ile iktidar partisinde yer alan diğer yetkililerin gözaltına alındığını duyuran Sözcü Myo Nyunt, halka tedbirsizce davranmamaları için uyarıda bulunmuştu. Bunun üzerine ordu, Myanmar yönetimine el koyduğunu duyurmuştu. Ülkede OHAL ilan eden ordu, 8 Kasom 2020 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde hile olduğunu ileri sürmüş ve bir yıl boyunca Myanmar'ı yöneteceğini bildirmişti. Bunun üzerine ülkede televizyon kanallarının yanı sıra mobil hatlar da kesilmişti. Ülkenin bazı noktalarında kablosuz internet erişimi durdurulmuştu. Myanmar'ın yönetimini Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing devralmıştı. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi ise askerî darbeye karşı durulması için halka çağrıda bulunmuş, ülkeye askerî diktatörlüğün hâkim olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Türkiye'den sert tepki gelmişti

Myanmar ordusunun yönetime el koymasından endişe duyulduğunu kaydeden Türkiye Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ülkede gerçekleşen askerî darbeyi sert bir şekilde kınamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin daima askerî darbelere karşı durduğuna dikkat çekilmiş, Myanmar'da gözaltına alınan sivillerin, yetkililerin ve liderlerin serbest bırakılması istenmişti. Açıklamada, Rohinga Müslümanlarının askerî yönetimle birlikte daha kötü bir muameleye maruz kalmalarından endişe edildiğine dikkat çekmişti.

"Komuta özerkliğine sahip bir ordu var"

Uzmanlar, Myanmar'da şu anda ordu için oldukça yararlı bir sistemin var olduğunu ifade ediyorlar. Ordunun komuta özerkliğine sahip olduğuna dikkat çeken uzmanlara, Myanmar'da sivillere ilişkin savaş suçlarının da tamamen gizlendiğini belirtiyorlar. Myanmar'da ordunun bir sene boyunca yönetimi devralmasıyla Çin dışındaki yatırımların ülkeden uzak tutulabileceği ifade ediliyor. Ordunun USDP'nin (Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi) gücünü artırmayı amaçlamış olabileceği ancak bunun çok tehlikeli olduğu kaydediliyor. Myanmar'ın darbeyle birlikte yeniden uluslararası toplumdan dışlanan bir ülke haline geleceği ve insanların daha büyük bir öfkeye sahip olabileceği belirtiliyor. Myanmar'da yaşayan insanların askerî diktatörlük istemedikleri ifade ediliyor.