Myanmar'da darbe! Ordu bir yıl ülkeyi yönetecek 

Bir ülkede daha askerî darbe gerçekleşti. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi'nin sözcülüğünü üstlenen Myo Nyunt, ordunun yönetime el koyduğunu açıklamasından önce Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin yanı sıra iktidar partisinde yer alan diğer yöneticilerin gözaltına alındığını bildirdi. Daha sonra da ordu, Myanmar'ın yönetimine el koyduğunu duyurdu. Gözaltı işlemlerinden sonra askerî darbeye ilişkin iddialar tasdik edildi. Myanmar'ın yönetiminin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing tarafından üstlenildiği bildirildi.

Seçimlerde hile mi yapıldı?

Myanmar'da gerçekleşen askerî darbenin nedeni 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen seçimlere hile karışması olarak açıklandı. Askerî darbe yapan ordu, Myanmar'da OHAL (olağanüstü hâl) ilan etti. Ordu, ülkeyi bir yıl boyunca yöneteceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi'nin sözcülüğünü üstlenen Myo Nyunt, ordu tarafından yapılan baskın neticesinde Devlet Başkanı olan Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı olan Aung San Suu Çii'nin yanı sıra partide bulunan diğer idarecilerin gözaltına alındığını ifade etmişti. Myanmar halkının tedbirsiz bir şekilde hareket etmemesi için çağrıda bulunan Myo Nyunt, insanlardan kanunlara uygun biçimde davranmalarını istemişti. Myo Nyunt, "Ben de gözaltına alınacağım." ifadesini kullanmıştı.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen seçimlerin sonuçlarına hile karıştığına dair tartışmalar devam ederken 27 Ocak 2021 tarihinde açıklamada bulunan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, yasalara uygun biçimde hareket edilmemesi durumunda Anayasa'nın feshedileceğini duyurmuştu.

Myanmar'ın başkenti Nepido ile Yangon şehrinin sokaklarında askerlerin bulunduğu görüldü. Nepido'da telefon hatları ile internetin kesildiği bildirildi. Aynı zamanda devlet televizyonunun yayınına da son verildi. Myanmar ordusu, askerî darbe iddialarının ortaya atılması üzerine yaptığı açıklamada, Anayasa'ya bağlılığını sürdüreceğine dair söz vermişti.

ABD'den "Serbest bırakın" çağrısı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Anthony Blinken, Myanmar'da gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Gözaltına alınan hükümet yetkililerin hemen serbest bırakılmasını isteyen Anthony Blinken, 8 Kasım 2020 tarihindeki demokratik seçimlerde halk tarafından ortaya konan iradeye karşı saygılı olunması gerektiğini ifade etti. Anthony Blinken, Myanmar ordusunun bu eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Myanmar'daki askerî darbeye ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, durumun yakın bir şekilde takip edildiğini duyurdu. BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu ülkede gerçekleşen askerî darbe ile gözaltı işlemlerini kınadığını bildirdi.

Aung San Suu Çii kimdir?

Aung San Suu Çii, askerî güçlerin sergilediği otoriter yönetime tepki gösteren bir aktivist idi. Ev hapsindeyken 1991 senesinde Nobel Barış Ödülü alan Aung San Suu Çii, 1989-2020 döneminde tutuklu olarak kalmıştı. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi'nin liderliğini üstlenen Aung San Suu Çii, Kasım 2015'te ülkesinin 25 sene sonraki ilk serbest seçiminde zafer elde etti. Fakat Aung San Suu Çii'nin çocuklarının farklı ülkelerin vatandaşları olduğu gerekçe gösterilerek söz konusu ismin başkan olamayacağı bildirildi. Bu nedenle Aung San Suu Çii, Myanmar'ın fiili lideri olarak görüldü.

2017 senesinde Myanmar'da bulunan bir karakola gerçekleştirilen saldırıdan sonra askerî güçler tarafından Müslümanların yaşadığı yerlere yönelik operasyonlar yapılmıştı. Uluslararası Af Örgütü tarafından Aung San Suu Çii'ye verilen Vicdan Elçisi Ödülü geri alınmıştı. Ordu tarafından Arakanlı Müslümanlara zulüm yapıldığı ancak Aung San Suu Çii'nin sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti. Aung San Suu Çii, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik gerçekleştirilmediğini ileri sürmüştü.