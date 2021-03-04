Myanmar'da askerler 38 göstericiyi öldürdü!

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde ordu yönetime el koymuştu. Bunun üzerine ülke genelinde askerî darbe karşıtı gösteriler başlatılmıştı. Söz konusu gösteriler oldukça kanlı geçmeye başladı. Konuya ilişkin açıklama BM (Birleşmiş Milletler) Myanmar Özel Temsilcisi Burgener'dan geldi.

"38 gösterici öldü"

Myanmar'da askerî darbe karşıtı gösteriler kapsamında yalnızca bir gün içerisinde 38 göstericinin öldüğünü belirten Burgener, şu ana dek 50'yi aşkın göstericinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Burgener, askerî darbeden beri söz konusu ülkede en kanlı günün yaşandığına dikkat çekti.

"1200'e yakın kişi gözaltında"

Askerî darbe karşıtı gösteriler dâhilinde 1200'e yakın göstericinin gözaltına alındığını belirten Burgener, uluslararası topluma askerî müdahaleye karşı durulması için çağrıda bulundu.

BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi, Myanmar'da gerçekleşen askerî müdahaleyi ve söz konusu müdahalenin ardından yaşananları ele almak için yarın bir araya gelecek.

Gerçek mermilerle müdahale ediyorlar

Myanmar'da askerî darbe karşıtı göstericilere gerçek mermilerle müdahalede bulunduğu öğrenildi. En yoğun müdahalenin Kalay, Myingyan, Mawlamyine, Mandalay, Salin ve Yangon'da yapıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

1 Şubat 2021 tarihinde açıklamada bulunan NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi'nin Sözcüsü Myo Nyunt, ülkesinde askerî darbe gerçekleştirildiğine dair mesaj vermişti. Myo Nyunt, hem Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin hem de iktidar partisinde bulunan diğer isimlerin gözaltına alındığını belirterek, vatandaşlara tedbirsizce hareket etmemeleri için çağrıda bulunmuştu. Myanmar ordusu, yönetime el koyduğunu belirterek, ülkede olağanüstü hâl ilan etmişti.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 tarihindeki seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, ülkeyi bir sene boyunca yöneteceğini kaydetmişti. Myanmar'da askerî darbenin ardından mobil hatlar ile televizyon kanalları kesilmişti. Söz konusu ülkenin belirli yerlerinde kablosuz internet erişimine de son verilmişti. Genelkurmay Başkanı Ming Aung Hlaing, ülkenin yönetimini devralmıştı. NLD (Ulusal Demokrasi Birliği) Partisi, askerî müdahaleye tepki gösterilmesi için vatandaşlara çağrı yapmış, Myanmar'da askerî diktatörlüğe müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

İnternet erişimi tümüyle kesilmişti

Myanmar'da askerî darbe karşıtı gösterilerin başlaması üzerine ilk olarak Facebook, Instagram ve Twitter kapatılmıştı. Çok sayıda insan VPN ile söz konusu sosyal medya platformlarına girmeye başlamış, bu nedenle internet erişiminin tamamen kesilmesine karar verilmişti. Myanmar'da işçiler ve öğrenciler, sokaklara dökülerek Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Araçlar da korna sesleriyle göstericilere destek olmuşlardı. Polis ekiplerine göstericiler tarafından gül ve su verilmiş, askerî yönetimi desteklememeleri için onlara da çağrıda bulunulmuştu.

Türkiye tepki göstermişti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki askerî darbeden endişe duyulduğunu belirterek, söz konusu müdahaleyi kınamıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin her zaman askerî müdahalelerin karşısında olduğuna dikkat çekilerek, Myanmar'da gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması talep edilmişti.