Myanmar'da Askeri Darbeye Başkaldırı! Ölü Sayısı Bilinmiyor

Myanmar’da gerçekleşen askeri darbeye karşılık verildi. Darbe karşıtları tarafından protestolar düzenlendi ve polis tarafından açılan ateşte en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Güncel olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ise açıklandı. Görgü tanıkları konu hakkında açıklamalarda bulundu ve yaşadıklarını anlattı. tanıkların ifadelerine ve yerel medyada yapılan haberlere göre polis ve güvenlik güçlerinin 1 Şubat'ta yönetime el koyduğu anlatıldı. Gerçekleşen bu olay itibarı ile ülkede belli başlı kentlerde barışçı gösteriler yapan protestocular olduğu ve o protestoculara müdahale edildiği açıklandı. Protestoculara karşı göz yaşartıcı gazın, plastik mermilerin ve sersemletici ses bombalarının kullanıldığı haberi öğrenildi. Plastik mermiler ile yapılan müdahale sonucunda en az 10 kişinin can verdiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Khit Thi Media internet sitesinin yazdığı haberde Yangon şehrinde 4, Bago şehrinde 3 ve Dawei'de 3 protestocunun yapılan müdahalelerde yaşamını yitirildiği bildirildi. Görgü tanıkları yaptıkları açıklamalarda yangon şehrinde hayatını kaybeden 4 kişi ile ilgili olarak bu kişiler arasında bir üniversite öğrencisi ve öğretmen bulunduğu haberini de verdi.

Irrawaddy internet sitesinde yapılan habere göre Polis, Eğitim Bakanlığı’na ait olan bir bina önünde müdahale gerçekleştirdi. Bakanlık binasının önünde öğretmenler tarafından düzenlenen protestoyu dağıtmak üzere müdahale gerçekleştiren polis ekipleri, bir öğretmenin canını aldı. Plastik merminin isabet ettiği bir kadın öğretmen resmen kalp krizi geçirdi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaş tarafından yapılan protestoların gerçekleştiği bölgenin yakınında bir mekan sahibi olan biri polis tarafından yapılan müdahaleler hakkında gördüklerini anlattı ve önemli ifadelerde bulunup bilgi verdi. 40 öğretmenin gözaltına alındığını ve polisin oldukça acımasız olduğunu gördüğünü söyledi. Polisin göz yaşartıcı gaz sıktığını ve protesto eden öğretmenleri tekme tokat düğünü söyleyen vatandaş, gördükleri karşısında şok olduğunu açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 18:54