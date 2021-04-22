Müzik Öğretmeni Allah'ım Sana Geliyorum Diye Bağırıp 5. Kattan Atladı

Denizli'de yaşanan üzücü olayda akşam saatlerinde kendi evinin balkonundan ezan okuyan ve sonra “Allah'ım sana geliyorum” şekilde bağıran ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen müzik öğretmeninin saatler sonra bekçiler tarafından bulunduğunda ölü olduğu anlaşıldı.

Yaşanan intihar olayının Denizli Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldiği ifade edildi. Yaşanan üzücü olay ile ilgili edinilen son bilgilere göre gece 23.00 sularında Çarşı ve mahalle bekçilerinin devriye sırasında vefat eden müzik öğretmeni buldukları açıklandı. Bekçiler tarafından yapılan devriye sırasında bir apartman girişinde yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu fark edildi. Bekçilerin devriye sırasında yerde hareketsiz yatan adamı görmeleri ile birlikte 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundukları öğrenildi.

Bekçilerin yapmış olduğu ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın vefat ettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise vefat eden kişinin 37 yaşındaki Erdal Taşbaş olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden şahsın annesinin üzücü olayı öğrenmesi ardından olay yerine gelmesi ve feryadı yürekleri adeta dağladı.

Yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri tarafından incelemeler yapıldı ve 37 yaşındaki Erdal Taşbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Edinilen son bilgilere göre müzik öğretmeni Taşbaş'ın gece saatlerinde üst katta bulunan komşusundan su istediği ifade edildi ve ardından Erdal Taşbaş'ın 5. kattaki merdiven boşluğundan intihar ettiğinin düşünüldüğü açıklandı.

Müzik öğretmeni olduğu öğrenilen 31 yaşındaki genç adamın akşam saat 18.30 sıralarında evinin balkonundan ezan okuduğu sonrasında ise “Allah'ım sana geliyorum” şekilde bağırdığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra müzik öğretmeni Erdal Taşbaş’ın geçtiğimiz aylarda da Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.