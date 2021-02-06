Mutasyonun Görüldüğü İllere Kısıtlamalar Gelebilir! Bilim Kurulundan Son Dakika Açıklaması

Bilim Kurulu üyelerinden biri olan Prof. Dr. Mustafa İlhan’dan son dakika açıklaması geldi! Mutasyon geçirmiş Covid-19 şimdiye kadar 23 ilimizde görülmüş durumda. Bu durumlar birlikte bu illerde ek kısıtlamalar gelebilir!

Prof. İlhan ise, farklı kısıtlamalar olabilir mi düşünmek gerek dedi.

GÜNEY AFRİKA VE BREZİLYA’DAKİ MUTASYONLAR TÜRKİYE’DE

Gelen açıklamalara göre ise ülkemizden görülen mutasyon türleri Brezilya, İngiltere ve Günay Afrika’daki mutasyonlarla uyuşmakta.

Öte yandan ise yeni mutasyonlu koronavirüs hızlı bir şekilde ülkenin her yerine yayılmaya devam ediyor.

"EN BÜYÜK SORUNU DAHA BULAŞICI OLMASI"

Prof. Dr. İlhan aynı zaman Bakan Koca, tarafından mutasyon geçirmiş virüsün şimdiye kadar 20 ilden fazlasında ortaya çıktığını ve yayılma riskinin arttığını ele almamız gerek dedi.

Bu virüsün en korkutucu yanı ise bulaş riskinin çok daha fazla olması.

Prof. Dr. İlhan, yeni kısıtlamalara dair de açıklamalar da bulundu. İlhan, farklı kısıtlamaları düşünmek gerektiğini ve mutasyonların yoğun olduğu bölgelerde bu kısıtlamaların yapabileceğini açıkladı. Fakat İlhan aynı zaman şu an için bu durumun gündem de olmadığını da ekledi sebep olarak buna Türkiye’nin her yerinde virüsün olduğunu gösterdi.

Dr. İlhan kurallara uyma çağrısı yaptı ve aksi halde mutasyon geçirmiş virüsünde her yerde görülebileceğini belirtti.

"KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINMALIYIZ"

Prof. Dr. İlhan, ülkemize gelen virüslerdeki bulaş oranlarının çok yüksek olduğunu ve bu noktadan sonra kapalı ortamlardan uzak durmak gerektiğini bu tip etkinliklerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"AŞI OLDUKTAN SONRA REHAVETE KAPILMAMAK GEREK"

Prof. Dr. İlhan, aynı zamanda vatandaşlarımızı aşı konusunda da uyardı. Aşıların perşembe günü geleceğini belirterek 5-6 gün içerisinde sağlık çalışanlarının aşılanmasını beklediklerini aktardı.

Fakat antikor düzeyine aşılanmadan 7 ya da 8 hafta sonra ulaşıldığını bu nedenle Prof. Dr. İlhan aşı olduk diye rahatlamanın yine gerekli önlemleri almanın en doğrusu olduğunu açıkladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından aşılanmalar da devam ediyor. Vatandaşlarımız sırası geldiklerin de e-devlet, MHRS randevu alarak ya da aile hekimleri aracılığıyla aşı olabilirler.