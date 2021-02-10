Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen ilimizde şaşırtan görüntü!

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sayesinde Eskişehir'de bir günde tespit edilen vaka sayısı 50'ye geriledi. Bu durum Eskişehir'de bulunan hastanelerde tedavi gören kişi sayısı ile yoğun bakım servislerinde yatan kişi sayısında da azalmaya neden oldu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisi haline getirilen bölümlerin kapatıldığı fark edildi. Söz konusu hastanelerde bulunan boş yatak sayılarında da artış görüldü.

Eskişehir yeşil oldu

Hayat Eve Sığar uygulamasında Eskişehir'e ait yoğunluk haritası, ilk olarak kırmızı renkten yeşil renge dönüştü. Günlük tespit edilen vaka sayılarının 50'ye düşmesi sonucu Eskişehir'e ait yoğunluk haritasının rengi mavi oldu.

35 kişi yoğun bakımda

Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle evde tedavi altında olan hasta sayısı 371'e düştü. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi altında olan hasta sayısı ise 138'e geriledi. Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakım servislerinde tedavi altında olan 35 kişi var. Koronavirüsle enfekte olan 11 hasta da entübe edildi. Söz konusu şehirde son bir hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı gerçekleşti. 2020 senesinin Mart ayından beri Eskişehir'de koronavirüs kaynaklı 739 ölüm gerçekleşti.

Mutasyonlu koronavirüs vakaları arttı

Polis ekipleri, Eskişehir'de koronavirüs önlemlerine uyum gösterilip gösterilmediğini tespit etmek üzere denetimlerine devam ediyor. Ekipler, kalabalık cadde ve sokaklarda Hayat Eve Sığar kodu sorgulaması gerçekleştiriyor. Eskişehir'de son bir hafta içerisinde mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan 24 kişi tespit edildi.

Vakalar İstanbul kaynaklı

35 yaşında olan bir kadın Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde mutasyonlu koronavirüs nedeniyle tedavi görüyor. Mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan kadının Eskişehir'e İstanbul'dan geldiği öğrenildi. Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi'nde tespit edilen mutasyonlu koronavirüs vakalarının da İstanbul kaynaklı olduğu, söz konusu şehirden akraba ziyaretinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan kişilerin temaslıları oldukları belirlenen 115 vatandaşın da evlerinde karantina altında tutuldukları belirtildi.

Görüntüler şaşırttı

Eskişehir'de özellikle İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi'nde oluşan kalabalık şaşkınlığa uğrattı. İnsanların genel olarak maske kuralına uydukları ancak sosyal mesafe kuralına aldırmadıkları fark edildi.

Maske yetmez, mesafe ve el temizliği şart!

Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüsten korunmak için maskenin tek başına yeterli olmadığını söylüyorlar. Mutasyonlu koronavirüse karşı çift maske öneren uzmanlar, fiziki mesafenin 2 metreye çıkarılması gerektiğini ifade ediyorlar. Uzmanlar, ayrıca maskeye elle dokunmanın doğru olmadığını, maskeye dokunmadan önce ellerin yıkanması gerektiğini ifade ediyorlar. Maskenin kurallarına uygun şekilde takılması gerektiğini aktaran uzmanlar, kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durulması için çağrıda bulunuyorlar.

Türkiye'de şu anda koronavirüsün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarının üçü de tespit edilmiş durumda. Bu nedenle vatandaşların kurallara daha fazla dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.