Mutasyonlu koronavirüs paniği! Danimarka üç hafta daha kapanacak

Birçok ülkede mutasyonlu koronavirüs paniği yaşanıyor. O ülkelerden biri de Danimarka. Söz konusu ülkede mutasyonlu koronavirüs nedeniyle koronavirüs tedbirleri üç hafta daha uzatıldı.

"28 Şubat gününe kadar kapanacağız"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Danimarka Başbakanı Frederiksen, mutasyonlu koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini, bu nedenle ülkesinin 28 Şubat gününe kadar kapanacağını ifade etti. Normalleşme adımları kapsamında öncelikle okulları açmayı düşündüklerini belirten Frederiksen, 2020 senesinin ilkbahar aylarındaki gibi Danimarka'da tedbirlere hızlıca son verilmeyeceğini, söz konusu tedbirlerin kademeli olarak esnetileceğini söyledi. Frederiksen, ülkesinde son olarak gece hayatına ilişkin tedbirlerin gevşetileceğini aktardı.

"Vakaların yüzde 13'ünde mutasyonlu koronavirüse rastlandı"

Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Ullum, mutasyonlu koronavirüse ilişkin verileri açıkladı. Ullum, Danimarka'daki koronavirüs vakalarının yüzde 13'ünde mutasyonlu koronavirüse rastlandığını ifade etti. Mutasyonlu koronavirüsün Portekiz, İrlanda ve İngiltere'yi sarstığını vurgulayan Ullum, Danimarka'da Şubat ayında mutasyonlu koronavirüsün engellenmesine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

"Sağlık sistemi zor durum"

Koronavirüs Danimarka'daki sağlık sistemini de olumsuz yönde etkiledi. Sağlık İdaresi Direktörü Broström, koronavirüs sebebiyle hastanelerdeki yatak doluluk oranının ciddi düzeyde olduğuna dikkat çekti. Sağlık sisteminin üstünde büyük bir baskı oluştuğunu aktaran Broström, sağlık personelinin zor koşullar altında görev yürüttüğünü ve koronavirüs vakalarının patlak vermesi halinde dayanamayabileceklerini ifade etti.

Danimarka'da hangi önlemler alınmıştı?

16 Aralık 2020 tarihinde Danimarka'da yeni koronavirüs önlemleri alınmıştı. Söz konusu ülkede market ve eczane dışındaki bütün işletmeler kademeli olarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılmıştı. Danimarka'da kamu personeli evden çalışma sistemine geçmişti. Okullarda da uzaktan eğitim sistemi uygulanmaya başlamıştı. Söz konusu kısıtlamaların 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam etmesine yönelik karar verilmişti.

Danimarka'da 5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla birlikte maksimum 10 insanın bir arada bulunabileceğine ilişkin kural 5 insana düşürülmüştü. Fiziki mesafe kuralı da 2 metre olarak belirlenmişti. Danimarka'da koronavirüs sebebiyle 4 olan risk düzeyi 5'e çıkarılmıştı. Daha sonra bu kısıtlamaların 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti. Faaliyetleri kısıtlanan işletmelere yönelik ekonomik desteklerin de 7 Şubat 2021 tarihine kadar verileceği ifade edilmişti.

Danimarka'da koronavirüs bilançosu

Danimarka'da şimdiye dek 197 bin 208 vaka tespit edilirken, 184 bin 853 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 2 bin 71 kişi koronavirüsten öldü.

Bulaş hızı belli olmuştu

Danimarka'da koronavirüsün bulaş hızı 0,9 olarak açıklanmıştı. Mutasyonlu koronavirüsün bulaş hızı ise 1,2 olarak duyurulmuştu. Mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan 10 insanın, söz konusu virüsü 12 insana bulaştırdığı ifade edilmişti. Sağlık Bakanı Heunicke, evden çalışmayan ve farklı insanlarla temasa geçen kişilerden haftada minimum bir defa koronavirüs testi yaptırmalarını talep etmişti.