Mutasyonlu koronavirüs 70'ten fazla ülkeye yayıldı. King's College of London'dan bilim insanları, koronavirüsün İngiltere mutasyonuna ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, Aralık ayında mutasyonlu koronavirüsün yaygın olarak görüldüğü başkent Londra ile ülkenin güneydoğusunda tespit edilen vakalar ile mutasyonlu koronavirüsün ülkenin kuzeyinde kayıtlara geçen vakaların durumu arasında büyük bir farkın mevcut olmadığını bildirdi.

"Daha yüksek ölüm oranlarıyla karşılaşabiliriz"

22 Ocak 2021 tarihinde açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mutasyonlu koronavirüsün daha ölümcül olabileceğine dair kanıtların bulunduğunu söylemişti. Johnson, daha hızlı bir şekilde enfekte eden mutasyonlu koronavirüsün daha yüksek ölüm oranlarına da neden olabileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine hükümet yetkililerinden Vallance, mutasyonlu koronavirüsün 60 yaşın üstünde olan her 1.000 erkekten 13-14'ünün ölümüne neden olabileceğini aktarmıştı.

Bilim insanları: Daha ölümcül olmayabilir!

Konuya ilişkin araştırmada bulunan King's College of London'dan bilim insanları, mutasyonlu koronavirüsün daha ölümcül olarak nitelendirilemeyeceğini ifade ederek, daha yüksek ölüm oranlarının farklı etkenlerle ilişkili olabileceğini duyurdu. Eylül-Aralık döneminde mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan ve daha önceki koronavirüse yakalanan 55.000 insana ilişkin verilerin incelendiği bildirildi. Vakaların iyi hissedip hissetmediklerini ve hangi belirtileri gösterdiklerini kayıt altında tuttukları bir uygulamadan verilerin alındığı belirtildi.

14 belirti bakımından kontrol edildi

Bilim insanlarının, koronavirüsün 28 gün ya da daha uzun süreyle ciddiyetini koruyup korumadığını tespit etmek amacıyla elde ettikleri verileri 14 belirti bakımından kontrol ettikleri öğrenildi. Öte yandan, 90 günlük arayla gerçekleşen hastane yatışları ile tekrar enfeksiyon oranın da incelemeye dâhil edildiği bildirildi. Bunun üzerine ulaşılan sonuçların bölgelere göre ayrıldığı ve mutasyonlu koronavirüsün yayılımını harita haline getirmek için swab numunelerini test eden The Covid-19 Genomics UK (COG-UK) Kurulu'ndan alınan verilerin kullanıldığı ifade edildi.

"Eski türle aynı"

Bilim insanları, bunun üzerine mutasyonlu koronavirüsün fazla olduğu yerlerde hastaneye yatış oranları ile tekrar enfeksiyon oranlarında bir fark bulunmadığını ortaya koydu. Araştırmada, 249 tekrar enfeksiyonun (yüzde 0,7 oranında) tespit edildiği belirtilerek, söz konusu oranın eski türle aynı olduğuna dikkat çekildi.

"Bulaş kat sayısını artırabiliyor"

Araştırmanın başyazarı olan Prof. Dr. Spector, mutasyonlu koronavirüsün "aşı" ya da "daha önceki bağışıklığın" tetiklediği antikorların çevresinden dolanamayacağının anlaşıldığını belirtti. Prof. Dr. Spector, mutasyonlu koronavirüsün bulaş kat sayısını üçte bir oranında artırılabildiğini kaydetti. Mutasyonlu koronavirüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir delile ulaşılmadığını aktaran Prof. Dr. Spector, fakat söz konusu virüsün daha hızlı bulaştığını net bir şekilde söyleyebileceklerini aktardı. Prof. Dr. Spector, bu yüzden fiziki mesafe ve maske önlemlerine riayet edilmesinin kritik bir önem arz ettiğini ekledi.

İki belirti daha fazla görülüyor!

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan insanlarda nefes alma güçlüğü ve öksürük belirtilerinin daha fazla tespit edildiğini söylemişti. Türkiye'de şu ana kadar 17 şehirde mutasyonlu koronavirüse rastlandığı biliniyor. Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle cerrahi maskelerin işlevsiz kalabileceği, bu nedenle çift maske takılmasının gerekli olabileceği ifade ediliyor. Hatta FFP2 ya da FFP3 maskelerinin takılabileceği belirtiliyor. Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki vaka sayılarında da artış yaşandığı söyleniyor. Açıklanandan çok daha fazla mutasyonlu koronavirüs vakası olabilir.