Mutasyon, o kentte sürü bağışıklığını yendi!

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'daki mutasyonlu koronavirüsün dünyaya yayılması ve aşıların etkinliğini tehdit etmesiyle birlikte panik başladı. Mutasyonların, şimdilik aşıların etkinliğini çok fazla değiştirmediğini kaydeden uzmanlar konuya temkinli yaklaşıyor. Mutasyonların yakın zamanda aşıları tamamen etkisiz hale getirebileceğini kaydeden uzmanlar, aşıların zaman zaman güncellenebileceğini ifade etti. Gelen açıklamalara göre koronavirüs aşıları, iki yılda bir yapılacak mevsimsel bir grip aşısına dönüşecek.

Son aylarda kentte 5 bin kişi öldü!

Koronavirüsün en tehlikeli üç mutasyonundan biri olan mutasyonun ortaya çıktığı Brezilya'dan kötü bir haber geldi. Ülkenin Amazonlar eyaletinin başkenti olan Manaus kentinde yaşayanların yüzde 76'sına önceki yıl koronavirüs bulaşmış ve kentte sürü bağışıklığı oluşmuştu. Mutasyonun ülkede ortaya çıkması sonucunda ise durum tamamen tersine döndü. Önceki iki ayda kentte yaklaşık 5 bin kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kenti kasıp kavuran mutasyon dalgasının sürü bağışıklığını yendiği belirtildi.

Brezilya'da etkisini gösteren P1 varyantının, Manaus kentinde gözrülen yaygın koronaivirüs türüne dönüştüğü aktarıldı. Mutasyonlu varyant öncesi kent nüfusunun yüzde 76'sının koronavirüsü atlatarak bağışık hale gelmesine rağmen oluşan antikorların mutasyon nedeniyle etkisiz kalabileceği vurgulandı. Antikorların etkisiz hale gelmesi nedeniyle de kentte daha önce koronavirüsü atlatanların hastalığa yeniden yakalanıp bu sefer hayatını kaybedebileceğinin altı çizildi.

Manaus kentinde yer alan hastaneler zor durumda, zira hastalara verilebilecek oksijen dahi kalmadı. Kentte önceki yıl halkın büyük kısmının koronavirüs atlattığı ve bir daha salgının yaşanmayacağının söylendiğini hatırlatan Prof. Dr. Lawrence Young, mutasyonla birlikte bu beklentilerin tersine döndüğünü kaydetti.