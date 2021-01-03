Müşteri İmzasını Taklit Ederek 12 Milyon TL Kredi Çekti

Geçtiğimiz günlerde, Sivas’ta bir banka güvenlik görevlisinin müşteri adına sahte imza atarak 3,5 milyon lira kredi çekmesinin ardından bir haber de Adana’dan geldi. Adana’da bir bankada çalışan G.K. adlı vatandaş, bankanın müşterileri arasında yer alan 5 farklı şirket yetkilisinin imzasını taklit etti.

12 milyon lirayı banka hesaplarına aktardı

Taklit imzaların ardından 12 milyon lira kredi çeken G.K., bankada personel olmayan H.A. adlı kişinin hesaplarına transferi yaptı.

Bankanın müdürünün ihbarının ardından polis, şüphelilerin ikamet ettiği ev ve iş yerlerine hemen opersyon düzenledi. Polis, aramasında 30 bin TL ynı sıra, banka dekontları ele geçirdi.

Bankacı gözaltına alındı

Müşteri imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çeken bankacı G.K., parayı aktardığı kişi olan H.A. ve olayın içinde yer aldığı tespit edilen kardeşi tutuklandı.